Названы главные рождественские напитки из разных стран мира 1 14.12.2017, 15:16

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В каждой культуре есть свои рождественские блюда и напитки, которые должны быть на праздничном стол.

Новый год и Рождество – время, которое мы проводим с родными и близкими за праздничным столом, ломящимся от самых любимых блюд и напитков. А то, каким будет это праздничное застолье, во многом зависит от страны, в которой мы находимся. В каждой культуре есть свои традиционные рождественские блюда и напитки, которые обязательно должны быть на праздничном столе, пишет bigpicture.ru.

И конечно, ни один новогодний праздник не обходится без вина или пива. Однако некоторые страны предпочитают в основном (или исключительно) сезонные напитки во время новогодних праздников. Например, сливочный эгг-ног – любимый напиток американцев и канадцев, а похожий на него напиток на основе сливок также употребляют и в Латинской Америке, включая Пуэрто Рико, Чили и Мексику.

В странах Скандинавии, в Швеции и Финляндии в особенности популярен глогг или горячее вино (также известное, как глинтвейн), которое пьют на протяжении всего декабря. Разновидностей горячего вина достаточно много в странах Европы, и все они делаются на основе красного вина, меняются лишь специи. Традиционный немецкий глинтвейн в принципе тот же алкогольный глогг, только без добавления изюма и миндаля.

А если вы встречаете Новый год на Ямайке, то забудьте о характерных для зимы разогревающих напитках. Ямайский рождественский напиток сделан из лепестков гибискуса, который местные жители называют щавелем, а также сахара, свежего имбиря, сока лайма и темного рома.

1. Глинтвейн или глювайн – Германия, Австрия

Глинтвейн или горячее вино – популярный согревающий напиток в Германии и Австрии, созданный на основе красного вина с добавлением различных специй: корицы, кардамона, имбиря и горького апельсина. Однако добавки могут варьироваться в зависимости от страны и личных предпочтений повара.

2. Wassail или рождественский пунш – Великобритания

Британская традиция святочных хождений из дома в дом с пением рождественских гимнов и пожеланий здоровья берет свое начало в 1400-х годах. Празднование святок также включает в себя распитие горячего сидра на основе эля, а само название Wassail на староанглийском означает «будь здоров». И хотя традиция рождественских святок уже устарела, зато этот напиток все еще актуален для Англии (особенно когда поднимают тост за здоровье).

3. Кола-де-моно – Чили

Дословно кола-де-моно означает «хвост обезьяны». Этот чилийский напиток напоминает гоголь-моголь и пьется холодным. Сливочная смесь готовится из чилийской водки aguardiente (иногда ее заменяют на ром или бренди), молока, кофе, мускатного ореха, ванили, корицы и гвоздики.

4. Глогг – Скандинавия

Глогг – это скандинавский вариант немецкого глинтвейна. В Швеции и Финляндии этот напиток бывает как алкогольным на основе красного вина, так и безалкогольным, сделанным из черной смородины и сока винограда. Глогг подается в горячем виде; в качестве добавок используются корица, гвоздика, апельсин, щепотка изюма и миндаля.

5. Эгг-ног – США, Канада

Достоверно не известно, кто именно изобрел данный напиток, однако истинным остается тот факт, что это любимый коктейль в США и Канаде. Сочетание молока, яиц и сахара с бурбоном, ромом, бренди, а также любым алкогольным напитком на любой вкус – очень обильное угощение к праздничному столу.

6. Пунш Navideño – Мексика

Если вам посчастливилось встретить Новый год в Мексике, то всенепременно попробуйте горячий пунш – Ponche Navideño, который часто продают прямо на улице. Наверно не существует правильного рецепта его приготовления, но точно известно, что в напиток входит микс из сахарного тростника, яблок, груш, цитрусовых, изюма, чернослива и мексиканского боярышника (местного фрукта, известного еще со времен ацтеков). Для взрослых в пунш добавляют текилу, коньяк и ром.

7. Фруктовый пунш – Гватемала

Как и в Мексике, гватемальский Новый год празднуется с бокалом пунша. Традиционно в канун Рождества гватемальцы наслаждаются ноче буэна (noche buena) – фруктовым пуншем, сделанным из огромного количества фруктов и сухофруктов, таких как изюм, чернослив, курага, яблоки, ананас, папайя, а также специй – корицы, гвоздики, душистого перца и цедры апельсина. Если вы желаете чего-нибудь покрепче, то добавьте в напиток ром.

8. Маковое молоко – Литва

В Литве по традиции новогодний напиток готовят из маковых семян. На вид он напоминает миндальное молоко, а в его состав входят такие ингредиенты, как маковые семена, вода и мед. Маковое молоко (лит. aguonų pienas) является одним из 12 литовских рождественских блюд.

9. Кокито – Пуэрто-Рико

Существует множество способов приготовления кокито, но в основном в этот богатый на ингредиенты рождественский напиток (пуэрториканский гоголь-моголь) добавляют пряный ром, сгущенное молоко, кокосовое молоко, кокосовые сливки, ваниль, гвоздику, мускатный орех и корицу. Сливочный кокито подается охлажденным.

10. Щавелевый пунш – Ямайка

Рождество на Ямайке – это солнце, море и пляж, здесь не нужно пить согревающие напитки. Вместо этого на Рождество подается щавелевый пунш, сделанный из листьев гибискуса (щавеля), сахара, свежего имбиря, сока лайма и рома. Стоит заметить, что ямайский местный щавель – это не то привычное нам горькое зеленое растение.