СМС с сюрпризом: Водителям будут приходить «письма счастья» 17 14.12.2017, 15:33

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С 2018 года будут следить за тем, как паркуются автомобилисты.

В следующем году владельцы неправильно припаркованных автомобилей начнут получать «письма счастья». В городе начнет работать прибор фотофиксации нарушений правил стоянки и остановки — парк-райт. Об этом во время прямой линии рассказал vgr.by начальник управления ГАИ УВД облисполкома Владимир Назарко.

В базу аппарата пока внесены наиболее проблемные участки дорог: например, улицы Антонова (возле Центрального рынка), Карла Маркса (Дом связи), Горького, пешеходные переходы возле учебных заведений. «Красная» зона, где нельзя парковаться, будет постепенно расширяться. Парк-райт в автоматическом режиме фиксирует нарушения, данные направляют в Минск. Их обрабатывают и рассылают «письма счастья». В фотофиксаторе две камеры: одна снимает общую дорожную обстановку, вторая — регистрационные номера автомобилей нарушителей. Во время движения патрульного автомобиля прибор будет видеть все машины, которые попадут в «красную» зону. Паркрайт отметит ошибку не сразу. Неправильно припаркованную машину вновь снимут через пять минут. Если авто по-прежнему стоит, будет засчитано нарушение.

Кроме того, ГАИ будет реагировать на жалобы жильцов по поводу автомобилей, которые долгое время стоят на одном и том же месте. Если машина мешает движению, припаркована не по правилам, ее эвакуируют.