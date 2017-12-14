Эксперт: США создали альянс с Китаем против России и КНДР 1 14.12.2017, 15:43

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Пекин и Вашингтон обсуждают, что делать, если режим Ким Чен Ына падет.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Китай обсудили план действий в случае «падения режима» КНДР.

По словам Тиллерсона, «если по каким-то внутренним причинам» в КНДР начнутся массовые беспорядки или «режим падет», «самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить».

Вызывает удивление постановка вопроса. Складывается ощущение, что в США вполне допускают, что режим Ким Чен Ына вот-вот рухнет. Кроме того, не совсем понятно, почему Китай, который вообще-то считается союзником Северной Кореи, обсуждает такие вопросы с американцами. Тем временем, в среду, 13 декабря, стало известно, что в Пхеньян прибыла делегация Минобороны России, возглавляемая заместителем начальника Национального центра управления обороной России Виктором Калгановым. Об этом сообщает посольство КНДР в Москве.

Цели визита российской военной делегации в КНДР и его программа не раскрываются.

— К сожалению, в Госдепе из-за провальной работы аналитических служб и низкого уровня экспертного сопровождения, образ Северной Кореи в головах высокопоставленных чиновников очень сильно отличается от реальной Северной Кореи, — рассказал svpressa.ru кореевед-востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. — Точно так же для них Путин — хтоническое божество, устраивающее землетрясения по всему миру и виноватое в каталонском референдуме, точно так же для них северокорейский режим — дряхлый настолько, что вот-вот развалится. При этом их не смущает, что точно так же они «предсказывали» и 20 лет назад. Впрочем, и в России есть увлеченные политологи, которые тоже уже лет пятнадцать предсказывают, что доллар уже через год-другой постигнет крах. И вместе с ним обрушатся и Соединенные Штаты. А на их месте возникнет несколько независимых государств.

— То есть предпосылок для падения режима Ким Чен Ына нет?

— Скажем так, предпосылок для падения режима по вариантам «арабской весны» — нет. Хотя бы потому, что в Северной Корее сейчас наблюдается довольно резкий рост качества жизни рядового населения, который это население хорошо ощущает на себе.

— А зачем Тиллерсон вообще приплел Китай, который, дескать, будет сотрудничать с Вашингтоном в случае, если коммунистический режим все же падет? Зачем это нужно Китаю?

— Потому, что американцы уверены, что они прогнули Китай и напугали его введением санкций в случае, если на Северную Корею китайцами не будет оказано давления, настолько, что Пекин теперь будет идти в створе политики Вашингтона. Некоторое послабление позиции КНР по КНДР есть, но оно имеет предел.

— Какой диалог имел в виду Тиллерсон, когда говорил о США и Северной Корее?

— Пресс-секретарь Белого Дома уже уточнил в отношении слов Тиллерсона, что политика Трампа в отношении КНДР не изменилась. Речь не шла о диалоге без предварительных условий вообще. Просто Тиллерсон сильно опустил планку этих условий — диалог может состояться, если только Северная Корея не будет в ближайшее время осуществлять запусков своих ракет. Но проблема в одном — можно поговорить и даже долго разговаривать. В тактическом плане это ненадолго ослабит напряженность. Вопрос только в том, смогут ли американцы и северокорейцы на чем-то сойтись, кроме оценки погоды и формы стола, за которым шли переговоры.

— Я думаю, что Китай согласился пообсуждать гипотетический вариант падения режима Ким Чен Ына только для того, чтобы снять остроту проблемы Северной Кореи, потянуть время, — говорит декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Что касается КНДР, то очевидно, что никаких волнений там не предвидится: режим полностью контролирует ситуацию и жестко подавляет инакомыслие. Возможны волнения только в том случае, если Пхеньян потерпит военное поражение.

В остальных вариантах, сменить режим — шансов нет. Даже если спецслужбам США удастся устранить нынешнего лидера КНДР, на его место придет человек из той же обоймы.

Что касается Китая, то одновременно с «диалогами» на отвлеченные темы он дает понять, что в случае интервенции против Северной Кореи, готов оказывать республике косвенную военную поддержку. Пекину совсем ни к чему, чтобы КНДР исчезла с карты мира или там установился проамериканский режим. Поскольку в таком случае у границ Поднебесной появятся новые военные базы США. Не говоря о том, что если в конфликте будет использоваться оружие массового поражения, последствия катастрофы могут распространиться и на Китай.

Я думаю, что Трамп уже понял, что военный конфликт не нужен США, да и демократы все сделают, чтобы не дать начаться этому конфликту, при этом выставив Трампа в крайне невыгодном свете, как демагога, не выполняющего своих угроз.

— Для чего в КНДР прибыла делегация высокопоставленных российских военных?

— Думаю, что, скорей всего, это зондирующий визит. Наши военные хотят понять, какой наиболее вероятный сценарий развития ситуации на Корейском полуострове. Я, кстати, думаю, что руководство России поторопилось, санкционировав участие наших атлетов в Олимпиаде, поскольку еще не до конца понятно, состоится ли она. До войны, как я уже говорил, дойдет вряд ли, но провокации могут быть самые разные. Российские военные хотели бы понимать, что делать. Грубо говоря, откуда могут прилететь случайные ракеты на нашу территорию, если ситуация начнет развиваться по неконтролируемому сценарию.

— Можно ли согласиться с мнением, что американцам самим невыгоден конфликт с КНДР, поскольку в случае поражения Пхеньяна исчезнут основания держать в этом регионе значительные военные силы?

— Определенный резон в этом есть. Американцы могут понести, в том числе и финансовые потери. Особенно с учетом того, что ходят упорные слухи, что у руководства США и руководства КНДР есть общий теневой бизнес. Поскольку для Запада Северная Корея — черная дыра, с ней можно заключать весьма выгодные теневые сделки. Часть американской элиты вовсе не заинтересована в том, чтобы КНДР исчезала. Кроме того, Северная Корея действительно традиционная «страшилка», которая позволяет американцам увеличивать военное присутствие в регионе и тратить все больше «на оборону». Впрочем, американцам не впервой создавать образ врага из кого угодно. Из того же Китая или из новой, «взлелеянной» спецслужбами США террористической организации. И все же я думаю, главный сдерживающий фактор — именно опасения ядерного удара КНДР. Допустим, Пхеньян сможет лишь уничтожить Сеул. Но это сразу бросит тень и на США, которые не смогли защитить своих союзников. Имидж неуязвимого покровителя «слабых и обиженных» будет сильно подорван.