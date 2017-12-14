Назван лучший автомобиль для покупки в 2018 году 3 14.12.2017, 16:15

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Лидер был выбран в рамках европейского конкурса Autobest.

Организаторы авторитетного европейского конкурса Autobest определили лучший автомобиль для покупки в 2018 году. Лидером был признан компактный кроссовер Citroën C3 Aircross, передает korrespondent.net AutoGids.

Вторую позицию в рейтинге занял Opel Grandland X, а замкнул тройку лидеров Volkswagen T-Roc.

В ТОП-6 автомобилей также включены Seat Ibiza, Ford Fiesta, Honda Civic.

"В этом году сложилась редкая для конкурса Autobest ситуация, когда на победу претендовали 6 абсолютно новых моделей автомобилей. Это было серьезное соперничество - поздравлений заслужили все шесть машин, что сделало победу Citroën C3 Aircross ещё более значимой", - отметил основатель проекта Дэн Варди.