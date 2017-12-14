Белорусские власти не знают о скандале с рутением? 2 Андрей Ожаровский

14.12.2017, 16:20

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Андрей Ожаровский

Лукашенко вновь продемонстрировал непонимание проблем, связанных со строительством ненужной, дорогой и опасной АЭС.

На съезде ученых Беларуси белорусский правитель вернулся к теме скандальной росатомовской стройки в Островецком районе.

Первое высказывание - о системе контроля радиационной обстановки: «Все вы знаете, какое ревнивое отношение у некоторых наших соседей к строительству и обеспечению безопасности Белорусской АЭС. Убедительным научным ответом оппонентам в этом вопросе является разработка мирового уровня автоматизированной системы контроля радиационной обстановки вокруг объекта».

Лукашенко похвалил то, что не работает. Более двух месяцев продолжаются поиски источника значительного выброса реакторного изотопа рутений-106. Данные метеорологов указывают, что рутений в Европу был занесён южным крылом антициклона с Урала, где располагается печально известный росатомовский комбинат «Маяк», на котором выбросы радионуклидов случались и ранее. Удивительно то, что данные Росгидромета противоречат данным Росатома: метеорологи рутений вокруг «Маяка» обнаружили, атомщики нет. Возможно, факт аварии на флагманском комбинате Росатома тщательно скрывают.

В любом случае, где бы ни произошёл выброс сотен террабеккерель опасного радионуклида, факт в том, что ни национальные, ни международные системы контроля радиационной обстановки не позволили быстро определить источник выброса, проинформировать об опасности население. То есть, расхваливаемая Александром Григорьевичем система на деле показала свою неработоспособность.

Путается в цифрах

Следующее заявление Лукашенко показало, что в типах энергоблоков он тоже мало разбирается: «АЭС [...] — это не наше ноу-хау, в мире сотни таких блоков, мы построим свои два». Сообщаю, в мире в настоящее время построен лишь один энергоблок типа «АЭС-2006» с реактором ВВЭР-1200 - на Нововоронежской АЭС. Энергоблок получился, как первый блин - «комом» - через неделю, работая на 100% мощности, из-за короткого замыкания сгорел генератор. 300-тонный статор генератора пришлось менять, в конструкцию дефектного оборудования этого и всех других строящихся энергоблоков пришлось спешно вносить изменения. Сколько ещё конструкторских просчётов будет выявлено при обкатке нового оборудования, неизвестно.

В стадии строительства в России имеются ещё три подобных энергоблока - один на Нововоронежской, два на Второй Ленинградской АЭС. И всё! Строительство двух таких блоков в Калининградской области России было остановлено в 2013 году, более они нигде не строятся.

Итак, Лукашенко говорит, что есть «сотни таких блоков», по факту есть в работе только один. Человек ошибся в 100 раз - ну, с кем не бывает!

Не ведомо различие между РБМК и ВВЭР

Далее Александр Григорьевич высказался о специалистах: «Игналинскую АЭС [в Литве] закрыли, тысячи людей были выброшены на улицу — люди грамотные и высоко подготовленные, их в мире единицы, штучный товар. И это [Белорусская АЭС] для них это будет местом работы. Мы не напрягаемся, что к нам придут работать граждане Литвы или других государств, будут белорусы вместе с россиянами эксплуатировать».

Интересно, знает ли Лукашенко, что на Игналинской АЭС были графитовые канальные реакторы РБМК-1500, близкие к чернобыльским? На Белорусской АЭС реакторы совсем иного типа, ни специалисты-реакторщики, ни турбинисты вот прямо сразу с РБМК на ВВЭР перейти работать не смогут, нужно длительное и дорогостоящее переобучение.

Верный промоутер «Росатома»

Собственно, удивляться-то нечему. Не в первый раз правитель Беларуси с брутальным имиджем диктатора показывает полную некомпетентность в вопросах радиационной безопасности и атомной энергетики. Раз за разом Александр Лукашенко бездумно повторяет рекламные лозунги «Росатома». Разобраться в сути проблем ему, очевидно, мешает не только отсутствие естественно-научного образования, но и известная упёртость и чрезмерная зависимость от России - в настоящем от поставок нефти и газа, в будущем от поставок ядерного топлива. Расплачиваться за это придётся будущим поколениям белорусов.

Наверное, следует также напомнить, что проблема обращения с ядерными и радиоактивными отходами, которые начнёт производить Белорусская АЭС, если её всё же достроят, тоже не решена, но это тема отдельного разговора.

Андрей Ожаровский, специально для Charter97.org