Как белорусы провели три недели на Филлипинах 14.12.2017, 16:35

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Путешественников поразила красота островного государства.

На Филиппины Настя и Андрей отправились, вдохновившись фразой Жака-Ива Кусто о том, что он нигде не видел морских пейзажей красивее, чем на Палаване, пишет citydog.by.

«Часть острова принадлежит местному племени»

– На Филиппины, где до этого не бывали, мы вчетвером с друзьями отправились в сентябре. Хотим рассказать о первой части путешествия – посещении провинции Палаван. Кстати, в 2007 году американский журнал National Geographic Traveler назвал Палаван лучшим направлением для отдыха на островах в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также 13-м из лучших островов мира.

Все наше путешествие заняло три недели. Маршрут мы планировали основываясь на удобных перемещениях между островами. Нам было важно, чтобы рейсы были прямыми, дабы не терять драгоценное время отпуска. Все внутренние авиабилеты по Филиппинам мы покупали заранее, примерно за месяц до поездки.

Первым рейсом на Филиппинах у нас был перелет из столицы страны – Манилы – на остров Бусуанга, или, как некоторые произносят, Бушуанга. Он обошелся нам в $37 на человека. Мы летели на небольшом винтовом самолете всего на 100 мест, и это был, пожалуй, самый веселый полет: с конкурсами, призами и поющими стюардами.

Аэропорт филиппинского острова Бусуанга ожидаемо оказался маленьким, даже очень маленьким. Пройдя метров 50 от самолета, мы оказались в зале размером около 40 квадратных метров. Естественно, ни о какой багажной ленте речи не шло, а была полка, куда вручную приносили чемоданы из самолета.

В километре от острова Бусуанга находится остров Корон, который очень любят туристы. Туда можно добраться только на лодке и исключительно в ходе экскурсионного тура, жилья там никакого нет, более того, для туристов открыта и обустроена только часть острова с тремя озерами. Остальное принадлежит местному племени, и для посещения требуется специальное разрешение.

Многие туристы путают этот остров с городом с одноименным названием, который находится на Бусуанге. Именно в Корон-тауне туристы снимают жилье и проводят свободное время после лодочных экскурсий.

Корон — это, конечно, туристическое место, но городом его назвать, честно говоря, сложно. Хороших отелей на Бусуанге раз-два и обчелся, в основном все жилье имеет местную специфику: по соседству, скорее всего, будут голосистые петухи, а возле порта – специфический запах воды.

Мы заранее выбрали апартаменты на четырех человек за $74 за ночь. И не прогадали: тихо, ухоженная территория, недалеко от центра, завтрак приносят в номер.

«ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ – ПЛАТНЫЕ»

Для посещения всех бухт, озер, пляжей и мест для сноркелинга – вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой – близ острова Бусуанга нужна лодка. Можно поехать в такой тур с группой по установленной программе, а можно подъехать в порт самому и взять напрокат лодку.

Стоит это дороже, чем групповой тур, но мне индивидуальная поездка кажется оптимальной – впечатления будут куда ярче, ведь можно составить программу исходя из своих интересов и менять ее в зависимости от обстоятельств. К примеру, можно поменять очередность посещения мест, если гид видит, что в месте, куда вы направляетесь, слишком много людей.

Поэтому мы брали индивидуальную лодку, но не в порту, а прямо на ресепшене в наших апартаментах. Стоило это дороже, однако в цену уже был включен обед. Аренда лодки на остров Корон и его окрестности на 4 человек обошлась в $136.

Стоит также обратить внимание, что на Филиппинах очень распространены налоги, так называемые «фи», и платить приходится в том числе за посещение всех природных достопримечательностей. Если ехать в групповой тур, то эти расходы уже включены в стоимость. Но все по-другому, если арендовать лодку индивидуально.

«НАСТОЯЩАЯ ПОДВОДНАЯ СКАЗКА»

Наша поездка по окрестностям острова Бусуанга и знакомство с филиппинской природой в ее классическом понимании начались с Twin Lagoon. Особенностью лагуны является смешение в ней пресной и морской воды. Это одна из самых известных достопримечательностей на острове Корон, да и, пожалуй, на всех Филиппинах.

Вблизи островов очень популярен сноркелинг. Коралловый риф Coral Garden у берега острова Корон удивляет своим разнообразием и множеством красок. Живые кораллы, разноцветные рыбы, ежи, актинии – настоящая подводная сказка.

А вот место Skeleton Wreck в первую очередь известно затонувшими здесь японскими кораблями времен Второй мировой войны. Вода настолько чистая и прозрачная, что находящийся на глубине от 5 до 22 метров сохранившийся каркас корабля виден еще с лодки, если немного наклониться к поверхности воды.

Skeleton Wreck – это идеальное место на Филиппинах для начинающих дайверов. От буйка на поверхности воды к кораблю идет веревка, которой можно воспользоваться, чтобы опуститься на глубину.

После мы отправились на пляж Banul Beach, и это место обязательно к посещению. Кристально чистая теплая вода, мелкий белый песок, причудливые вулканические скалы, которые будто вырастают из воды, а также наличие беседок, в которых можно отдохнуть в тени. Почему бы не провести на пляже часок–другой.

А заключительной точкой в списке «что посетить на Филиппинах у островов Бусуанга и Корон за один день» было озеро Каянган. Оно находится посреди вулканических скал, и, чтобы добраться до него, нужно преодолеть путь в 367 ступеней. Тропа идет сперва вверх, а затем вниз.

На верхней точке есть площадка, где можно сделать фото пейзажа залива. Фотографии отсюда часто являются визитной карточкой острова Корон.

Само озеро нередко называют самой известной достопримечательностью острова Корон и одной из самых узнаваемых на Филиппинах в принципе. Кстати, оно считается самым чистым в стране.

Слева от спуска к озеру в конце деревянной дорожки есть пещера, куда можно заплыть. Плавать придется в спасательном жилете (либо по крайней мере держать его в руках при себе), это обязательное правило.

К нашему небольшому удивлению, ближе к 18 часам уже наступил закат, после которого и вовсе быстро стемнело. Соответственно, в первый день пребывания на Филиппинах мы поняли, что здесь нужно вставать как можно раньше, так как световой день может попросту закончиться, когда у тебя еще много планов на него.

«ЛОДОЧНИК НЫРЯЛ ЗА РАКУШКАМИ, ДОСТАВАЛ МОЛЛЮСКОВ И СРАЗУ ЖЕ ИХ ЕЛ»

Второй день нашего путешествия по Филиппинам в окрестностях острова Корон мы решили посвятить отдыху на островах. Основным местом назначения был остров Малкапуйя с одноименным пляжем. И я не совру, если скажу, что этот пляж сразу завоевал наши сердца и наша любовь к Филиппинам возросла во много раз.

Широкая полоса белоснежного мелкого песка, теплая прозрачная вода, живописные скалы по бокам пляжа, пальмы, с которых при нас снимали свежайшие кокосы, – все это способствовало тому, чтобы мы остались подольше.

Пляж Малкапуйя довольно длинный, поэтому, даже если на остров приезжают групповые туры, места хватает всем. Мы провели на пляже около четырех часов, и, вероятно, нам снова повезло, так как за это время на остров не приезжали групповые туры.

Любители же плавать по волнам на пляже Малкапуйя немного огорчатся: здесь нет волн, а когда и бывают – туристов сюда попросту не возят.

Далее мы отправились на остров Черон, где все морское дно изрыто муренами, а посему есть большая вероятность встретиться с этими не очень-то привлекательными рыбами. Мы видели мурен несколько раз, они в удивлении вылезали, когда кто-то подносил GoPro к норе. Учтите, что, если вы собираетесь ходить по дну не около берега, а дальше на отмели – лучше это делать в коралках.

Пока мы сноркелили, наш лодочник также нырял с маской, на что мы сперва не обращали никакого внимания. Позже мы заметили, что он переместился на лодку со своим уловом. Лодочник с помощью ножа раскрывал большие ракушки, доставал моллюсков и сразу же ел их – обычное дело для Филиппин.

Заметив наш интерес, он предложил и нам угоститься моллюсками. И мы согласились, прикинув, что взяли с собой в поездку достаточное количество таблеток активированного угля. Моллюск оказался практически безвкусным, полутвердым, с легким запахом моря.

По дороге обратно на Бусуангу мы попросили гида остановить лодку на отмели, чтобы просто поплавать в открытом море. Приятным бонусом такого купания, конечно же, являлось отсутствие всякого рода фи, столь популярных на Филиппинах. К тому же мы нашли место, где было настолько мелко, что можно было стоять на дне.

«В КАФЕ ЗАМЕТИЛИ ПРОБЕГАЮЩУЮ МИМО КРЫСУ»

Еще до поездки я прочитала, что филиппинцы абсолютно не умеют готовить. Любителям местных кухонь придется смириться с тем, что на Филиппинах ее просто нет.

При этом дешево поесть в Короне можно практически на каждом шагу. Правда, не факт, что это будет вкусно или как минимум приготовлено в чистоте. Поэтому мы питались в «проверенных» местах, у которых были положительные отзывы.

Обедали мы чаще всего на лодке, где стандартное меню – рыба на гриле, рис с соусом, манго и ананасы. Ужинали же мы всегда в кафе. И тут возникал вопрос выбора, а точнее, его отсутствия.

Да, может показаться, что здесь довольно много кафе, но их вид и особенно вид кухни с явной антисанитарией вряд ли заманят вас внутрь. Поэтому мы руководствовались Trip Advisor и начали с третьего места среди кафе Корона.

Там нет помещения как такового. Все столики стоят под большим навесом, сразу около входа висит меловая доска с меню, где нужно сделать заказ, здесь же находится касса, совмещенная с кухней.

Во время долгого ожидания заказа мы успели увидеть пробегающую мимо нашего столика крысу, что, конечно, не могло не смутить.

Поскольку мы очень хотели есть, все показалось нам очень вкусным. Но по мере насыщения еда начинала казаться вполне себе обычной. Паста с морепродуктами – 180 песо ($3,5), рыба на гриле с рисом и овощным салатом – 380 песо ($7,5).

Кстати, на Филиппинах лучше носить с собой влажные салфетки. Помимо своего прямого назначения они пригодятся, чтобы протереть столовые приборы, а такая необходимость на Филиппинах возникает.

Также мы побывали и в заведении, которое лидирует на Trip Advisor. К слову, оно специализируется на итальянской кухне. Кафе находится на втором этаже здания, и после того как мы поднялись по лестнице, нас ждало первое удивление – перед входом в основной зал все посетители снимают обувь и оставляют ее на полках. Зато пол чистый!

Позже мы заметили, что все ножки столов и стульев обернуты салфетками. Видимо, там слишком бережно относятся к полу. Тут главным недочетом были отбитые края у тарелок, но для местных заведений это совсем мелочи.

«ЗАПАХИ НА РЫНКЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШИЕ»

Любители экстрима могут отправиться за продуктами на рынок, который находится около порта. Торговые ряды стоят практически в поле, поэтому после или во время дождя придется помесить ногами грязь и лужи.

Попав на рынок в первый раз, мы ради интереса прошли по овощному ряду, и, честно говоря, под конец мы шагали интенсивно, задержав дыхание, – запахи на рынке отвратительнейшие.

Естественно, мы не останавливались, чтобы сделать покупки, ведь помимо запахов на вид все было тоже малопривлекательное, сплошная антисанитария. Собственно, на этом наш поход на рынок и закончился.

Правда, на следующий день мы захотели фруктов и совершили вторую попытку. Но очень расстроились, потому что вокруг рынка много больных животных. Слабонервным и жалостливым туда лучше не ходить.

«НЕТ ФИ – НЕТ ВХОДА»

Перед поездкой на Филиппины мы, конечно, были наслышаны о красоте местных закатов. Приехав на Бусуангу в город Корон, мы узнали, где лучше всего наблюдать закат, – это смотровая площадка Tapyas.

Площадка находится на горе, и, чтобы попасть наверх, нужно пройти 710 ступеней. Если нет желания идти к основанию горы пешком – всегда можно подъехать на трицикле. А вот уже на смотровую площадку всходить приходится исключительно самому.

За путь на смотровую площадку Tapyas не нужно платить фи, это одно из немногих развлечений в Короне, цена которого составляет 0 филиппинских песо. А посему, настроившись, мы начали свой путь.

По пути наверх лестница то и дело прерывается на пологие участки, где предприимчивые филиппинцы торгуют привычным туристическим ассортиментом – гидрорюкзаками и влагозащитными чехлами для телефонов.

Когда мы преодолели последние ступеньки, у нас мелькала только одна мысль: «Наконец-то». Мы чувствовали себя как после хорошего воркаута.

Справа от лестницы на вершине горы находится смотровая площадка. Но если около лестницы сразу свернуть налево, то вполне можно уединиться, главное – заранее взять с собой плед, на котором можно посидеть и даже устроить небольшой пикник.

Мы же остались на смотровой площадке недалеко от входа и одновременно наблюдали закат и лица тех, кто поднимался на смотровую, – реакция людей была весьма интересна!

Кто-то падал ниц и начинал кричать «аллилуйя», кто-то истерически смеялся, кто-то плакал, на ком-то и вовсе не было лица, но всех людей объединяло одно – они так же, как и мы, были в мыле.

На этом наше пребывание в этой части Филиппин закончилось, и мы на пароме отправились в Эль Нидо. Интересно, что при входе в порт необходимо предъявить билет и заплатить налог. Да, это фи на вход на территорию порта. На кассе висит символичное объявление «нет фи – нет входа». Зал оказался без излишеств, ни кофе с булочкой, ни Wi-Fi. Wi-Fi потом все-таки нашли, но пароль вводил исключительно работник порта, не показывая нам.

Поскольку это было начало поездки по Филиппинам, все следующие острова – Палаван, Себу, Боракай – мы волей-неволей сравнивали с островами Бусуанга и Корон. Получилось вот что.

На Бусуанге меньше всего «благ цивилизации», остров наименее развит в туристическом плане.

При правильно выбранном времени вы можете посетить достопримечательности близ островов Бусуанга и Корон в совершенном одиночестве, что будет проблематично сделать в других местах.

Цена на аренду жилья, питание, аренду лодки и другие развлечения на Бусуанге ниже, чем на других островах.