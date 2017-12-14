закрыть
14 декабря 2017, четверг, 19:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Госпредприятия не будут приватизировать

3
  • 14.12.2017, 16:30
  • 2,665

Убыточные белорусские предприятия останутся на балансе государства.

«Депутаты» «национального собрания» Беларуси одобрили в первом чтении законопроект, который предполагает отказ от создания планов по приватизации госпредприятий, передает корреспондент агентство interfax.by.

Законопроект о внесении изменений и дополнения в закон «О приватизации государственного имущества и преобразования государственно унитарных предприятиям в открытые акционерные общества» после доработок должен быть одобрен «депутатами» во втором чтении.


популярное за неделю