Госпредприятия не будут приватизировать

Госпредприятия не будут приватизировать3
- 14.12.2017, 16:30
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Убыточные белорусские предприятия останутся на балансе государства.
«Депутаты» «национального собрания» Беларуси одобрили в первом чтении законопроект, который предполагает отказ от создания планов по приватизации госпредприятий, передает корреспондент агентство interfax.by.
Законопроект о внесении изменений и дополнения в закон «О приватизации государственного имущества и преобразования государственно унитарных предприятиям в открытые акционерные общества» после доработок должен быть одобрен «депутатами» во втором чтении.