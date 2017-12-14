Госпредприятия не будут приватизировать 3 14.12.2017, 16:30

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Убыточные белорусские предприятия останутся на балансе государства.

«Депутаты» «национального собрания» Беларуси одобрили в первом чтении законопроект, который предполагает отказ от создания планов по приватизации госпредприятий, передает корреспондент агентство interfax.by.

Законопроект о внесении изменений и дополнения в закон «О приватизации государственного имущества и преобразования государственно унитарных предприятиям в открытые акционерные общества» после доработок должен быть одобрен «депутатами» во втором чтении.