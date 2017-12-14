Владимир Кара-Мурза: В России с 2003 года не было честных выборов 1 14.12.2017, 16:58

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Владимир Кара-Мурза-младший

Известный российский журналист рассказал о сути кремлевского режима.

Один из самых известных критиков Москвы Владимир Кара-Мурза в эксклюзивном интервью Delfi рассказал, о том почему Кремль раздражает "закон Магнитского", который недавно приняли в Литве, почему Россия не желает распрощаться с тоталитарным наследством советского прошлого и ответил на вопросы о будущих президентских выборах в Российской Федерации.

- Парламент Литвы принял аналог "закона Магнитского", которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

- Пять лет назад, когда в Соединённых Штатах Америки приняли закон Магнитского, лидер российской оппозиции покойный Борис Немцов, сказал, что это был один из самых пророссийских законов, потому что это закон, который вводит ответственность для тех, кто нарушает права российских граждан и ворует при помощи коррупции деньги российских налогоплательщиков. Впервые санкции вводятся не против всех граждан, а персонально и точечно против тех лиц, которые занимаются коррупцией и нарушают законы. Давайте не будем забывать, что в России как минимум с 2003 года не было честных и демократических выборов.

Мне можно не верить, но об этом говорят наблюдатели Совета Европы и ОБСЕ во время всех своих докладов. При Путине у нас десятки политзаключенных, у нас идут полным ходом политические репрессии, цензура в средствах массовой информации, а в парламенте вообще не место для каких-либо дискуссий. И список аналогий сегодняшней России и Советского Союза можно продолжать, но при всем сходстве есть серьезное различие.

- Какое?

- Члены ЦК КПСС при всем своем цинизме не хранили деньги в западных банках, не посылали своих дочерей и сыновей учиться в западные школы и не покупали ни себе ни своим женам или любовницам яхты и виллы на Лазурном берегу. Те, кто сегодня находится у власти в нашей стране, все это делают.

- В этом и заключается самое фундаментальное различие между нынешней властью и демократической оппозицией. Мы, оппозиция, считаем, что Россия - это европейская страна. Лично для меня абсолютно очевидно, что Россия и культурно и ментально и исторически – европейская страна. Впрочем, и политически и по географическому положению – тоже, мы европейцы. Первый в Европе закон, который предоставил избирательные права женщинам, был подписан российским императором для Княжества Финляндского. Именно российский парламент одним из первых в Европе высказался за отмену смертной казни. Россия ввела всеобщее избирательное право раньше, чем Германия, Франция или Великобритания. Мы, русские - европейцы.

- Давайте вернемся к "Закону Магнитского". Насколько это действенное средство?

- Да! Именно поэтому кремлевский режим так истерично на него реагирует. Кремль ответил на этот закон запретом для американских граждан на усыновление детей-сирот из России.

- Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас, литовские парламентарии от партии консерваторов, предлагают законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй. Ранее подобный закон о декоммунизации приняли в Польше. Вы можете представить, что подобный закон когда-либо примут российские парламентарии?

- Когда десятки тысяч людей вышли на улицы Москвы в августе 1991 года, чтобы встать перед танками, которые путчисты отправили в центр столицы, первое что сделали москвичи, а Россия ведь страна символов – пришли на площадь Лубянки к зданию КГБ и свалили памятник Феликсу Дзержинскому, основателю системы ВЧК – НКВД, ответственной за гибель миллионов людей.

Демократические власти сделали ряд шагов в правильном направлении, был демонтирован ряд памятников, пошел процесс восстановления старых, досоветских названий. В политическом плане, казалось, что пошел процесс подлинного очищения, был принят закон о реабилитации жертв сталинских репрессий – осенью 1991 года. Покойная Галина Старовойтова зарегистрировала в российском парламенте закон о люстрации, о том, что людей, участвовавших в деятельности прежнего режима ограничить в возможности и дальше распоряжаться судьбой страны.

- И?

- Россия сказала "А", но "Б" говорить уже не пожелала. Закрылись архивы и секретных спецслужб и ЦК КПСС. Закон о люстрации так и не приняли. Тогда была очень популярной следующая фраза – "не надо охотиться на ведьм", на что более дальновидные люди отвечали, "если мы не будем охотиться на ведьм, то они будут охотиться на нас". К сожалению, всего через восемь лет, после победы в августе демократической революции в России, к власти пришел офицер КГБ. Возможно, одной из самых больших ошибок правительства Бориса Ельцина было именно то, что не довели до конца процесс очищения, не до конца перевернули эту страницу и не сделали невозможным возвращения к власти элементов тоталитарного прошлого.

- Мы с Вами рассуждали о тоталитарном прошлом СССР, но почему в России и сегодня люди поддерживают коммунизм?

- Давайте будет отличать понятия – это не Россия поддерживает коммунизм, а нынешний режим. Россия - это не Путин! Давайте вспомним, что одним из первых решений Владимира Путина, принятых на посту президента, было возвращение мелодии советского гимна, сталинского гимна, гимна, который был принят в 30-е годы на пике репрессий по личному выбору товарища Сталина. По существу, сталинизм снова реабилитируется в общественном пространстве, это делается аккуратно и осторожно, но делается. Все это делается абсолютно намеренно нынешним режимом, который отождествляет с этой страницей истории России.

- На каких позициях по Вашему мнению будущая Россия заново будет строить свои отношения с Западом?

- Россия при нынешнем режиме отошла от уважения к демократическим принципам. Мне кажется, что отношения будущей демократической России с нашими партнерами по европейскому континенту должны строиться на общих ценностях и взаимном уважении к демократическим принципам. Россия в 90-е годы так и не смогла полноценно вернуться в Европу, во многом не только из-за ошибок нашего руководства, но и из-за того, что наши партнеры на Западе не были готовы до конца открыть перед нами двери и пригласить в качестве полноценного члена евроатлантического сообщества. Не хочу сказать, что это главная причина, но внешний фактор имел значение. В Литве, да и в других странах, серьезным стимулом к проведению реформ была перспектива полной европейской интеграции.

- Например?

- В конце 1992 года, буквально через день после того, как над Кремлем был спущен красный флаг, президент Борис Ельцин отправил письмо на имя генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, в котором заявил о принципиальной готовности, что Россия станет членом Североатлантического Альянса. На это письмо ответа Ельцин так и не получил. Второй пример – Европейский Союз, по его критериям любая страна, которая находится в Европе и соответствует Копенгагенским критериям, имеет право претендовать на членство в ЕС. Тем не менее перед Россией, не говорю про нынешнюю путинскую, но про демократическую, 90-ых годов никто даже теоретически не предлагал такой возможности.

- Как Вы оцениваете решение Владимира Путина баллотироваться на четвертый президентский срок?

- На пятый, будучи премьером вся власть принадлежала ему, а не Дмитрию Медведеву. Если считать по количеству дней, то осенью этого года он побил рекорд Леонида Брежнева. То есть он находится при власти дольше, чем Леонид Ильич Брежнев, который был в свое время символом застоя. Когда к урнам в 2018 году голосовать во время президентских выборов придут те граждане, которым исполнится 18 лет, это будут люди родившиеся при Путине. Лично мне кажется ненормальным, когда в европейской стране один и тот же человек бессменно находится у власти 18 лет. Путин правит столько лет, сколько Брежнев – 18, а хочет столько, сколько Сталин – 24 года.

- И власти, которые, по Вашим словам, осуществляют репрессии, пассивно присматриваются к тому, что у них под боком растут будущие политические лидеры?

- Около месяца назад, правозащитный центр "Мемориал" опубликовал последние данные о политических заключенных в России. Согласно этим данным, таких людей в России – 117 политических узников. В советское время в 1975 году, когда Дмитрий Сахаров писал свою Нобелевскую лекцию он перечислил 126 таких узников совести в Советском Союзе. Уже многие годы нынешние власти занимаются преследованиями по отношению к инакомыслящим из гражданского общества. Людей хватают и задерживают на мирных оппозиционных митингах. Многие люди сидят в тюрьмах просто за гражданскую активность, многие активисты были вынуждены бежать из России. Лидер российской оппозиции, Борис Немцов чуть больше трех лет назад был демонстративно расстрелян в спину на мосту возле Кремля. Часть исполнителей осудили, но ни организаторов, ни заказчиков никто и не пытается искать.

- В российских соцсетях и СМИ достаточно информации о том, как те или иные люди, неосторожно высказавшись о лицах кавказской национальности, затем публично каются и извиняются.

- Я не люблю рассуждать о национальном аспекте, в конце-концов мы живем в Европе XXI столетия, мир превращается в глобальную деревню, поэтому хотелось бы обратить внимание на другой аспект. У нас, как правило, принято извинятся перед господином Рамзаном Кадыровым. Кадыровский режим, который существует в Чечне, превратился наверное в самую страшную черную дыру на теле Российской Федерации. То, что происходит в Чечне, просто за гранью, кадыровский режим используется путинским, как авангард атаки на политических оппонентов, на российскую оппозицию и российское гражданское общество. В прошлом году господин Кадыров разместил в соцсети видео, где я и Михаил Касьянов в оптическом прицеле снайперской винтовки, с сопровождающим текстом "кто не понял, тот поймет". Те люди, которые были осуждены в связи с убийством Бориса Немцова, это люди, имеющие связи с режимом Кадырова.

- В 2015 году и в нынешнем Вы в результате загадочных отравлений оказались буквально на волосок от смерти. Вам удалось выяснить как это произошло, и кто за этим стоит?

- Кто стоит сомнений нет, непонятно только, как это случилось. В медицинском диагнозе у меня написано – токсическое воздействие неустановленного вещества – то есть отравление. Чем именно врачи – не знают, в 2015 году эксперты после анализа моей крови обнаружили, что концентрация тяжелых металлов в ней в десятки раз превышает нормы. Даже не сомневаюсь, что эти два покушения из-за моей политической деятельность в российской оппозиции, а именно моя активность по продвижению персональных санкций в отношении коррумпированных чиновников путинского режима в рамках "закона Магнитского".

- Вам не страшно возвращаться домой в Россию?

- Я живой человек, мне совсем неуютно при мысли, что меня два раза пытались убить, жена и дети находятся в безопасном месте за границами Российской Федерации. Тем не менее, мне кажется, что у тех из нас, кто выбрал путь оппозиции, путь работы для изменения России… у нас по большему счету нет выбора. Подарком нынешней власти было бы, если бы мы испугались и убежали. Считаю, что таких подарков режиму у нас нет права делать.