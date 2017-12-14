«Немецкая волна»: Белорусские деревни борются за выживание 2 14.12.2017, 17:40

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Агрогородки - это всего лишь фасад и «потемкинские деревни».

Пока власти Беларуси анонсируют новый амбициозный проект под названием "Деревня будущего", жители малых населенных пунктов страны стремятся сохранить социальные объекты в своих селах, сообщает DW.

В деревне Жичин, расположенной в Брестской области, проживает более 80 жителей. По нынешним белорусским меркам, это далеко не самый худший для провинции показатель. Тем не менее, местные власти объявили о закрытии сельского магазина ввиду его нерентабельности: теперь в деревню три раза в неделю приезжает автолавка.

У закрытых дверей магазина

Решение властей привело к конфликту, поскольку жителей Жичина не устраивает подобная ситуация. На стихийно организованное собрание на площадке у закрытого магазина пришло несколько десятков человек, и люди не скрывали своего недовольства.

"Автолавка - это не магазин, где можешь посмотреть и выбрать товар. А так иногда она уедет, а ты вспоминаешь, что сахара не купила. И все - не догонишь", - жалуется местная жительница. Другая пенсионерка не без юмора отмечает, как порой неудобно ждать автолавку: "Знаете, холодно на улице, я однажды замерзла - думала, хана мне будет".

Еще одна претензия касалась того, что у автолавки нет постоянного графика, и она приезжает в разное время. "Бывает, в двенадцать часов появится, а бывает, в семь вечера. И какая старушка с палочкой будет ее дожидаться, когда темно уже?" - задается вопросом еще одна жительница Жичина.

Выступившие на собрании глава местного сельсовета Валерий Шупеник и представители районных властей пытались успокоить людей и объяснить, что закрывать магазин насовсем не планируется: просто сейчас в нем нет продавца. Жителям деревни предложили самим подыскать кандидатуру, и тогда местный райпотребсоюз - владелец магазина - готов обучить этого человека выбранной специальности.

Ни бани, ни школы, ни клуба

Обещания чиновников не устроили жителей Жичина, и они решили собрать подписи под коллективным обращением вышестоящему начальству. Помочь им в этом вызвался Валерий Билибуха. По его словам, под обращением подписалось практически все взрослое население деревни. "Люди прямо ставят вопрос: неужели мы не заслужили у государства нормального социального обслуживания? К примеру, в расположенной неподалеку деревни Соболи, где меньше жителей, чем у нас, магазин работает ежедневно. Чем хуже мы?" - рассказывает о настроениях людей Валерий Билибуха.

Кстати, в деревне Жичин в нынешнем году возникли проблемы не только с магазином. Местные власти ищут покупателя на здание бывшей бани. Помещение выставлено на аукцион, причем от нового владельца не будут требовать обязательного сохранения профиля этого социального объекта. Школы, сельского клуба и фельдшерско-акушерского пункта в Жичине тоже нет.

Валерий Билибуха

Планы Минска по возрождению села

Тем временем белорусские власти собираются осуществить новый проект под названием "Деревня будущего". О подобных планах на совместном заседании двух палат парламента сообщил вице-премьер страны Михаил Русый. "В каждой области определены агрогородки и поселки, на основе которых будут отрабатываться пилотные проекты. Думаю, что в 2018-м году юридически все это узаконим", - отметил курирующий аграрную отрасль заместитель главы правительства.

В качестве образца, к которому следует стремиться, вице-премьер назвал агрогородок Вертелишки в Гродненской области и деревню Копысь в Оршанском районе, где родился Лукашенко. По задумкам властей, для подобных "деревень будущего" в Министерстве архитектуры и строительства разработают единую концепцию. "Должно быть понятно, какие появятся здания, допустим, плавательный бассейн или школа, как их увязать в один комплекс, что именно строить и под какое количество людей", - объяснял белорусским депутатам суть задуманного Михаил Русый. По его мнению, при реализации таких проектов планируется не только сохранить рабочие места на селе, но и создавать новые.

Почему "умирает" деревня в Беларуси?

Подобные планы правительства эксперты, знакомые с реальной ситуацией в белорусской провинции, воспринимают скептически. Экономист Павел Сельвесюк считает, что причины, из-за которых деревни в буквальном смысле вымирают, лежат на поверхности. "Работы нет, молодежь уезжает, старики постепенно пополняют кладбища, а многие из тех, кто остался и находится в трудоспособном возрасте, деградирует и спивается", - перечисляет негативные факторы Сельвесюк. Эксперт добавляет, что процесс сокращения населения наблюдается не только в сельской местности, но и в малых городах.

По словам экономиста, в декларируемых официальными властями проектах не видно механизма, который бы позволил переломить ситуацию. "По большому счету, речь идет об укрупнении сельских населенных пунктов, как в свое время это случилось с агрогородками, - уточняет Павел Сельвесюк. - Но далеко не во всех случаях агрогородки стали процветающими территориями. Иногда это - всего лишь фасад, "потемкинские деревни", на которые были потрачены огромные средства".

Главная же, по мнению эксперта, причина такого положения дел - отсутствия чувства хозяина, поскольку де-юре частная собственность на землю в Беларуси существует, однако де-факто свободного оборота земли в стране нет. И это сдерживает тех, кто мог бы вкладывать в село свой капитал.