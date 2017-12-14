Как празднует Рождество королева Великобритании 14.12.2017, 17:46

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Традиции королевской семьи Виндзоров.

Не за горами новогодние праздники, а значит, и суматоха с вечными как мир вопросами: где встречать? что готовить? как сделать так, чтобы не было скучно, пишет adme.ru.

Мы расскажем о 10 традициях, которым следует династия Виндзоров на Рождество. Возможно, королевские обычаи вдохновят вас и помогут сделать этот праздник ярким и незабываемым.

1. Начинать подготовку заранее

Если вы еще не начали подготовку, то, пожалуй, уже пришло время. Королева Елизавета, например, приступает к выполнению некоторых дел, связанных с Рождеством, еще с лета. В ее обязанности входит рассылка примерно 750 новогодних поздравительных писем родственникам, друзьям, партнерам. Чтобы ничего и никого не упустить, Ее Величество начинает заниматься этим вопросом во время своего ежегодного летнего отпуска.

2. Отправлять открытки, подписанные лично

Казалось бы, зачем нужно столько времени на поздравительные письма. Дело в том, что это не имейлы, на которые нас «подсадил» интернет, а подписанные лично королевой открытки, которые она начала отправлять еще будучи принцессой и продолжает это делать вот уже 70 лет. Согласитесь, очень душевная традиция, которую не грех перенять, ведь многим из нас не хватает той особой магии, которую таили в себе письма, написанные от руки.

3. Поздравлять не только близких

В преддверии Рождества королева отправляет людям, которые на нее работают, небольшие, но милые подарки. Продолжая традицию, которую начал еще ее отец, она дарит своим сотрудникам (которых больше 1 500 человек) рождественский пудинг и какое-нибудь незатейливое дополнение к нему. Например, в прошлом году это была чашка. Традицию королевы делать подарки не только близким людям поддерживают ее соотечественники. Например, регулярно рождественские подарки получают питомцы Лондонского зоопарка.

4. Праздновать за городом

Отличная идея для тех, у кого есть дача или знакомые, у которых есть дача, или возможность арендовать дачу. С 1988 года Рождество и остальные новогодние праздники королевская семья отмечает в загородной резиденции Сандрингем. Туда на обычной электричке (правда, в арендованном целиком вагоне) пораньше отправляется королева, а 24 декабря приезжают и остальные Виндзоры. Из всех замков, находящихся во владении у королевской семьи, Сандрингем самый маленький, и нередко гостям приходится жить в комнатах для персонала.

5. Приглашать только членов семьи

Если вас мучает вопрос, чем накормить, где рассадить и как уделить внимание 40 приглашенным гостям, попробуйте в этом году поступить как королева: пригласите только самых близких. Право отметить главный праздник в году имеют только прямые родственники Елизаветы и их законные супруги. В общем за праздничным столом рядом с королевой собираются примерно 30 человек. Кстати, на фото — восковые копии членов королевского семейства, переодетые в забавные свитера в рамках благотворительного проекта помощи детям.

6. Готовить одни и те же блюда

Что приготовить вкусненького? Этим вопросом задаются тысячи хозяек по всему миру. И хоть членам королевской семьи не приходится стоять у плиты, вопрос с рождественскими блюдами у них решен давно. Как рассказал бывший шеф-повар королевы, на рождественский обед традиционно подают салат из креветок или омаров, запеченную индейку с овощным гарниром. Во время чаепития после обеда гостей угощают пудингом с коньячным маслом.

7. Вместе наряжать елку

Основным убранством рождественской елки занимаются, несомненно, люди, работающие в замке. Но последние штрихи добавляют юные члены королевской семьи. В канун Рождества, 24 декабря, после того как соберутся все гости, проводится чаепитие, затем внуки и правнуки королевы заканчивают украшение елки. После этого приходит черед распаковывать подарки. Надо отметить, что Сандрингем отличается весьма скромным рождественским декором, чего нельзя сказать о Винздорском замке (на фото) или Букингемском дворце.

8. Вручать простые, но смешные подарки

Основное требование к подаркам, которые принято дарить в королевской семье на Рождество, — невысокая стоимость и положительные эмоции, которые они вызывают. В свое время принцесса Диана проигнорировала этот обычай и подарила принцессе Анне дорогой кашемировый свитер, получив взамен держатель для туалетной бумаги. Принц Гарри как-то подарил бабушке шапочку для душа с надписью «Разве жизнь не стерва».

9. Играть на открытом воздухе

Каждый год в сочельник работники и гости резиденции Сандрингем играют в футбол с жителями окрестных деревень. Роль капитанов команд традиционно берут на себя принцы Гарри и Уильям. Страсти порой разыгрываются нешуточные. Так, несколько лет назад принц Уильям получил предупреждение от судьи за то, что выругался на брата, забившего гол. Альтернативой футбольному полю в наших местах может стать каток, где можно сыграть в хоккей или посоревноваться в умении кататься на коньках.

10. Делать исключения из правил

Традиции не должны быть в тягость, и, если по какой-то причине не получается соблюсти одну из них, следует сделать исключение. Ведь даже королева Елизавета иногда отходит от строгих правил для того, чтобы членам ее семьи было комфортно. Например, в этом году для невесты принца Гарри (несмотря на то что она еще не является законной супругой) планируют сделать исключение, чтобы Меган встречала Рождество в кругу своей будущей королевской семьи.