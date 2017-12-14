«Стипендии хватает на проездной, интернет и общежитие» 1 14.12.2017, 17:59

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Студенты БарГУ рассказали, как совмещают учебу и работу и зачем им это надо.

О том, почему молодые люди решаются работать, на что тратят зарплату и как к этому относятся родные и преподаватели, Intex-press рассказали студент-администратор, студентка-официантка и студент-грузчик.

«За четверо суток спал всего 16 часов»

Вячеслав Онискевич, студент 4 курса факультета славянских и германских языков:

– Я уже несколько месяцев подрабатываю администратором в бильярд-клубе: слежу за залом, не пускаю нетрезвых людей. Работу нашел через объявления ВКонтакте: я подходил по возрасту, и время работы – с 8 вечера до 6 утра – меня устраивало. Одну ночь я стажировался, а уже на следующий день меня официально оформили. Это не первая моя работа, раньше подрабатывал на такой же должности в другом месте.

Моя учеба никак не пересекается с работой: работаю ночью, а занятия в университете начинаются в основном в час дня. Поэтому я успеваю и там, и там. Да, у меня не всегда есть время на выполнение заданий, но я стараюсь готовиться по максимуму. Все-таки понимаю, что запускать учебу не нужно.

Приятели к моей подработке относятся нормально, а вот мама против. Она считает, что моим приоритетом должна быть учеба. Мол, наработаться я еще успею, а пока есть возможность, нужно просто учиться. И это она еще не знает, что я работаю по ночам, иначе, наверное, совсем бы разругались.

Совмещать учебу и работу не очень просто, но возможно. У меня был случай, когда я работал четыре ночи подряд и за четверо суток спал всего 16 часов, но ничего, справлялся, ходил в университет.

Преподаватели к работающим студентам относятся по-разному. Есть те, кто входит в положение, у них можно попросить ответить на следующей паре, если голова не соображает после бессонной ночи. Но есть и те, кто против не только работы, но и университетских кружков. Они считают это неуважением к профессиям, которым мы обучаемся.

Мой доход сейчас – это стипендия, пособие по потере кормильца и зарплата. Меня с двумя братьями мама воспитывает одна, наш отец погиб. Деньгами она мне не помогает, в этом нет нужды. Стипендии мне хватает на проездной, интернет и общежитие, остальные деньги уходят «на жизнь». Пока я не строю глобальных планов типа накопить на квартиру – хочу накопить на свой выпускной.

После университета меня ждет работа учителем по распределению. Конечно, золотых гор я не ожидаю.

«Мама не ожидала от меня такого поступка»

Татьяна, студентка 4 курса факультета экономики и права:

– Я учусь на платном отделении, поэтому стипендии у меня нет. За учебу платят родители. Раньше они и на жизнь мне по 250–300 рублей в месяц давали, но летом папа остался без работы, и материальное положение нашей семьи резко ухудшилось. У меня тогда были каникулы, и я сразу же начала искать подработку. В Барановичах не слишком много предложений работы, но я нашла вакансию официанта в кафе. Пар у меня тогда не было, поэтому я могла работать по любому графику. Сложнее стало с началом учебного года, но я договорилась с директором и своей напарницей, и мои смены не пересекаются с учебой.

Я работаю по шесть часов в день. Время на подготовку к занятиям остается. Правда, только ночью. К счастью, на старших курсах не нужно долго сидеть в библиотеке, чтобы подготовить домашние задания.

Друзья не совсем понимают, почему я пошла на работу. Я не могу рассказать им, что у родителей сейчас нет денег, чтобы оплачивать мою жизнь: они сами на макаронах и гречке живут. А вот родители поддерживают мое решение работать. Мама даже однажды мне сказала, мол, не ожидала от меня такого поступка, ведь я росла балованной девочкой. Преподаватели, наверное, и не знают, что я работаю. Но если знают, то виду не подают.

Я зарабатываю не слишком много – около 300–350 рублей в месяц. Хотя бы 50 рублей отдаю родителям: из-за того, что они оплачивают мою учебу, им приходится очень ужиматься. Сама я тоже не шикую, но и не жалуюсь. Живу так же, как и раньше, когда меня обеспечивали родители.

Летом я окончу университет, что будет дальше, пока не знаю. Специалистов с моей специальностью сейчас очень много, поэтому шансы найти нормальную работу невелики. Сейчас я рассматриваю вариант продолжить работу официантом: если буду работать целый день, то и зарабатывать смогу достаточно.

«Задания выполняю после пар до работы»

Денис Вишневский, студент 5 курса инженерного факультета:

– Я полгода работаю грузчиком в Торговом доме «Лагуна». Я и до этого пытался найти работу, но подходящих вакансий нигде не было: однажды раздавал листовки, но это была разовая акция. Студенту вообще сложно найти работу, потому что хочется, чтобы и платили нормально, и график к учебе подходил. А потом знакомые устроились грузчиками, и я пошел вслед за ними.

Я работаю в ночные смены. После работы отсыпаюсь и сразу иду в университет. На моей успеваемости работа никак не сказывается. Стараюсь по максимуму использовать время, все задания выполняю сразу после пар до работы. Самое сложное в совмещении работы – недостаток времени для отдыха. Хочется подольше поспать.

Только на стипендию прожить нереально, поэтому в любом случае нужно брать деньги либо у родителей, либо работать. Мне семья всегда помогала, но я все равно решил работать. Хотелось меньше зависеть от родителей. К тому же скоро я окончу университет и буду работать по распределению. Многие студенты жалуются, что им очень тяжело первое время, а мне будет легче, ведь я уже почувствовал рабочую атмосферу.

На общение с друзьями у меня остается совсем немного времени, но они не обижаются, все понимают. Родители вначале недоумевали, зачем мне это, ведь денег было вполне достаточно. Но когда они поняли, что я уже решил, то просто меня поддержали. Преподаватели к подработке относятся по-разному: кто-то нормально, кто-то говорит, что лучше бы учебе больше времени уделял. В принципе, при желании можно нормально совмещать работу и университет. У меня есть друг, который так три года делал.

Свою зарплату я трачу на повседневные нужды, одежду, что-то откладываю. Не могу сказать, что позволяю себе слишком много. Хочу накопить на автомобиль к началу работы по распределению.

К сожалению, в наших реалиях молодые инженеры получают немного.