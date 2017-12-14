Сразу два белорусских тренера могут возглавить клубы из Казахстана 14.12.2017, 18:44

Владимир Журавель

Фото: Никиты Иванчикова

Клубы из Казахстана рассматривают кандидатуры Олега Кононова и Владимира Журавля.

Владимир Журавель, покинувший пост главного тренера брестского «Динамо», может быть назначен на аналогичную должность в «Шахтер» из Караганды, передает «Прессбол».

В сезоне-2017 брестские динамовцы под руководством белорусского специалиста выиграли Кубок страны и финишировали четвертыми в чемпионате, отстав от БАТЭ и минского «Динамо» на 17 очков, от солигорского «Шахтера» — на 14.

В казахстанской премьер-лиге в прошедшем сезоне «Шахтер» занял седьмое место.

Еще один белорусский тренер Олег Кононов может возглавить «Астану». Напомним, ранее специалист работал в «Ахмате».

В минувшем сезоне «Астана» стала чемпионом Казахстана и вышла в 1/16 финала Лиги Европы, однако руководство клуба решило расстаться с болгарским тренером Станимиром Стойловым.

Отметим, что в «Астане» выступают белорусский защитник Игорь Шитов и полузащитник Иван Маевский.