Польша, Венгрия и Чехия не планируют переходить на евро 14.12.2017, 18:51

Об этом сообщил источник в Брюсселе накануне саммита лидеров стран ЕС.

Польша, Венгрия и Чехия не планируют переходить на единую европейскую валюту евро. Такое заявление сделал источник в Брюсселе накануне намеченного на 14-15 декабря в этом городе саммита лидеров стран Евросоюза для обсуждения ситуации в еврозоне, сообщает vesti.ru.

В настоящее время в состав еврозоны входят Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Эстония.

Ожидалось, что в будущем на евро перейдут Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Швеция. При этом представители Еврокомиссии отмечали ранее, что государства Евросоюза вступать в еврозону никто принуждать не будет.