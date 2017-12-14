В минской многоэтажке вода из-под крана бьет током 14.12.2017, 19:00

Жильцы набирают воду в резиновых тапках и перчатках.

С необычной проблемой на прямую линию, которую проводил замглавы администрации Октябрьского района Минска Александр Астапович, позвонила жительница дома №52 по ул. Серова. Она рассказала, что у нее в ванной вода явно под напряжением, пишет kp.by.

- Приходится в резиновых тапках и перчатках воду набирать. Опасаюсь, чтоб чего не случилось - напряжение не смертельное, но ощутимое, - пожаловалась женщина.

Мы позвонили другим жильцам этого дома и спросили, бьется ли током вода у них.

- Вроде ничего такого у нас нет, обычная вода, - уверена другая жительница дома №52 на Серова. Потом такой же ответ, мол, ничего необычного не заметили, мы получили еще от человек пяти из этого же дома.

- Да, замечала такое! - наконец подтвердила еще одна жительница дома. - Я даже звонила в диспетчерскую нашего ЖЭСа, чтобы спросить, что с этим делать. Там сказали, что уже проблему знают и вопрос решается.

Мы дозвонились и коммунальникам. Они оказались в курсе проблемы и уже даже проводят свое расследование необычного случая:

- Мы разбираемся с этой проблемой, - заверил нас главный инженер УП «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района города Минска» Дмитрий Липницкий. - На днях мы проводили работы по отключению жилого дома от сети электроснабжения. После отключения вода все равно оставалась под напряжением. Это говорит о том, что проблема не в энергоснабжении жилого дома. Скорее всего, где-то провод поврежден и идет пробой на корпус труб. Мы уже написали письмо в РЭС (районные электрические сети. - Ред.), чтобы они обследовали кабели, которые находятся у них на балансе.

Как скоро решится вопрос с «электрической» водой, пока не известно.

- Сроков я вам назвать не могу. Оборудование, которое обслуживаем мы, находится в исправном состоянии. А за наружные сети мы не отвечаем, - сказал главный инженер.