Американский сланец отбирает рынок у ОПЕК 14.12.2017, 19:10

Картель сократил добычу нефти и повысил прогноз для США.

Cтраны ОПЕК в ноябре в очередной раз сократили добычу нефти и довели ее уровень до минимума за полгода, говорится в ежемесячном докладе картеля о состоянии рынка. Согласно документу, совокупное производство всех входящих в организацию 14 государств составило 32,448 млн баррелей в день, пишет newsader.com со ссылкой на Finanz.

Примечательно, что 6 из 12 стран ОПЕК продолжали нарушать условия сделки по ограничению производства, которую заключили в декабре прошлого года с Россией и которую с тех пор дважды продлевали, в том числе на ноябрьском саммите ОПЕК на весь 2018 год.

Иран уже четвертый месяц подряд качает нефть сверх квоты — 3,818 млн баррелей вместо 3,797. В числе нарушителей — и Ирак, который не выполнил свои обязательства ни разу за 11 месяцев действия соглашения: хотя после карательной операции в Курдистане и взятия под контроль курдских месторождений добыча упала почти на 120 тысяч баррелей в день, она по-прежнему больше квоты — 4,396 млн баррелей против требуемых 4,351 млн.

До недавнего времени нарушала договор Ангола, которая лишь к ноябрю вернула производство на требуемый картелем уровень — 108,7 тысяч баррелей в сутки.

Незначительно больше квот добывали ОАЭ, Габон и Эквадор. Саудовская Аравия снизила добычу на 45,4 тысячи баррелей в день — до 9,996 млн баррелей.

До нового минимума за 13 лет — 1,834 млн баррелей в день — опустилось производство нефти в Венесуэле, страдающей от гиперинфляции, экономического кризиса, нехватки валюты и бегства квалифицированных кадров в Мексику и США.

ОПЕК утверждает, что в целом ситуация на мировом нефтяном рынке резко улучшилась, утверждает ОПЕК: в третьем квартале спрос оказался выше добычи на 1,1 млн баррелей в сутки, а дефицит сырья стал рекордным с 2007 года. Из хранилищ в США за второй-третий квартал было распродано 45 млн баррелей, в Европе — 10 млн. В то же время выросли избыточные запасы в Азии — на 33 млн баррелей по сравнению с мартом, то есть почти 10%.

Однако сланцевая отрасль США по прежнему остается угрозой для картеля, поскольку продолжает наращивать добычу и бурение, вынуждая ОПЕК отдавать долю на рынке.

Тем не менее, картель предупреждает в докладе, что в 2018 году рост добычи в странах вне картеля в 1,4 раза превысит изначальный прогноз и составит 1,1 млн баррелей в сутки вместо 0,8 млн. Новые поставки придут главным образом из США, где добыча увеличится на 0,9 млн баррелей в день, а остаток — из Мексики и Бразилии. В результате три четверти нового спроса в мире — 1,5 млн баррелей в день, как считает ОПЕК — будет покрыто не входящими в ОПЕК и не присоединившимися к сделке странами.

По сравнению с июнем 2016 годом объемы бурения в США выросли на 130%, количество завершенных скважин взлетело на 77%. В следующем году инвестиции в добычу сланцевых компаний будут увеличены на 20% — с 90 до 110 млрд долларов, прогнозирует ОПЕК.

Накануне, к закрытию вчерашней сессии, стоимость Brent упала на $0,90 (1,42%), до $62,44 за баррель, WTI - на $0,54 (0,95%), до $56,60 за баррель. Это произошло на фоне очередного всплеска добычи "черного золота" в США: она выросла по итогам восьмой недели подряд — на 73 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,780 млн б/с, установив новый рекорд согласно еженедельным подсчетам. Темпы роста продолжают усиливаться каждую неделю, говорится в заметке "Интерфакса".

"Усиление роста добычи и потенциал увеличения поставок из США вызывают опасения. Цены остаются завышенными, несмотря на снижение в последнее время. Ключевыми темами в 2018 году будут сокращения нефтедобычи ОПЕК и рост добычи в США", — считает главный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.