Вокруг новогодней елки в Бобруйске установили два ограждения

Вокруг новогодней елки в Бобруйске установили два ограждения18
- 14.12.2017, 19:41
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Ограждения установили, «чтобы люди не прыгали под елку».
В центре Бобруйска поставили новогоднюю елку. Вокруг нее – ограждение. А вокруг ограждения – еще одну ограду.
Фотография праздничного дерева в своем «Фейсбуке» опубликовала Марина Молчанова-Бушинская.
«Чтобы не сбежали от безудержного новогоднего веселья», – комментирует фото женщина.
В дорожно-эксплуатационной службе БУКДДЭП «Белсату» заявили, что ограда нужна, «чтобы люди не прыгали под елку».
«Там электричество подведено. Ограждение поставили, чтобы, не дай бог, не произошел несчастный случай», – сказала диспетчер.
Зачем вокруг ограждение еще одно – в организации не знают.