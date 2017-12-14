Вокруг новогодней елки в Бобруйске установили два ограждения 18 14.12.2017, 19:41

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Ограждения установили, «чтобы люди не прыгали под елку».

В центре Бобруйска поставили новогоднюю елку. Вокруг нее – ограждение. А вокруг ограждения – еще одну ограду.

Фотография праздничного дерева в своем «Фейсбуке» опубликовала Марина Молчанова-Бушинская.

«Чтобы не сбежали от безудержного новогоднего веселья», – комментирует фото женщина.

В дорожно-эксплуатационной службе БУКДДЭП «Белсату» заявили, что ограда нужна, «чтобы люди не прыгали под елку».

«Там электричество подведено. Ограждение поставили, чтобы, не дай бог, не произошел несчастный случай», – сказала диспетчер.

Зачем вокруг ограждение еще одно – в организации не знают.