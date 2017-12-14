Бабай и женщины в красном 8 Ирина Петровская, «Новая газета»

14.12.2017, 19:48

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Российские журналисты пообщались со своим президентом.

«Если соединить все пресс-конференции, то Путин провел в этом кресле почти двое суток», — докладывают ведущие на федеральных каналах, разогревая публику перед началом мероприятия. В ожидании и предвкушении встречи с прекрасным ТВ сыплет цифрами. 13-й раз… 1640 аккредитованных журналистов… Сколько продлится общение с журналистами, не знает никто. Как пойдет. В 2008 году пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут! Пойдет ли Владимир Владимирович на новый рекорд? Вот интрига. Вот сюжет.

Сколько суток в общей сложности набежало у телезрителей, смотревших за долгие годы пресс-конференции и прямые линии президента, — страшно и представить. Путину-то хорошо: сделал дело — гуляй смело. Зрители же обречены в эти судьбоносные дни, когда президент является народу, не только на прямые трансляции, но и на их повторы, потом — на подробный пересказ прозвучавшего днем во всех выпусках новостей, а также на восторженное обсуждение президентских высказываний в большинстве существующих ток-шоу и в их специальных выпусках. До начала пресс-конференции гадают, какие вопросы президент услышит и что на них ответит. По окончании глубокомысленно анализируют, что он имел в виду, почему именно в этом месте повел бровью, а в том — нарочито покашлял… В общем, у зрителей-то суток, проведенных у телевизора с президентом, побольше, чем у самого президента, набежит. А с другой стороны — традиция. Стабильность, как ни крути. Ритуал: «Каждое 31 декабря мы с друзьями идем в баню…»

Тринадцатую (несчастливое вообще-то число) пресс-конференцию транслируют одновременно Первый канал, каналы «Россия» и «Россия 24», «Дождь» (с комментариями Михаила Фишмана и Ирины Хакамады), «Евроньюс», Общественное ТВ России с сурдопереводом, чтобы, стало быть, и слабослышащие приобщились к важнейшему событию российской политической жизни.

Журналисты, собравшиеся для общения с президентом, по-прежнему стараются привлечь к себе внимание индивидуальным творческим креативом. В фойе перед началом пресс-конференции в объективы телекамер попадает аккредитованный на мероприятие журналист в костюме Деда Мороза, а также другой коллега — с георгиевской лентой на груди и с иконой в руках.

У большинства — разноцветные плакаты с названиями СМИ, городов и населенных пунктов или просто с крупно написанными словами: «Байкал. Омуль. Люди», «Про овес» (? — И.П.), «Водоросли» (??? — И.П.).

На общем плане все это напоминает стоящих в подземных переходах «несчастных» с картонками: «Подайте погорельцам».

Слава практически сразу настигает девушку из Татарстана с рукописным плакатом «Путин бабай». Плакат заметил сам Путин, правда, ему показалось, что там написано «Путин, байбай». Но девушка, которой, естественно, тут же дали слово, смущаясь и волнуясь, пояснила, что о такой крамоле и подумать не могла. По-русски «бабай» значит дедушка. «Дедушка Путин» — так вас называют дети нашей Республики Татарстан», — сказала она, явно желая польстить нашему герою, но, кажется, скорее уязвила. Так уязвляют пожилых актрис бестактные молодые поклонницы, восторженно выдыхая при встрече: «Мы на вас выросли». Но ведь и правда — выросли! И не только дети Татарстана, но и сама молодая журналистка, приехавшая в Москву с дурацким плакатиком, и многие другие ее коллеги, большая часть жизни которых прошла при Путине. В детстве они смотрели пресс-конференции по телевизору, и подумать, наверное, не могли, что придет и их пора задавать вопросы президенту России.

Пришла. А вместе с этим не могла не возникнуть и деликатная тема несменяемости власти, которая то и дело всплывает в ходе пресс-конференции. «Давайте дадим слово Андрею Колесникову, — говорит ее ведущий Дмитрий Песков. — 18 лет он освещает деятельность президента». «15 — строго говоря, но это не важно», — поправляет Пескова Колесников. Конечно, не важно. Будет и 18, и 20.

Ксения Собчак, к примеру, в начале первого президентского срока Путина была девушкой юной, а теперь сама вознамерилась побороться за пост главы государства. На пресс-конференции она присутствует сразу в двух ипостасях — как журналист телеканала «Дождь» и как кандидат в кандидаты. Владимир Владимирович, уже объявивший о решении вновь участвовать в выборах президента, но официально в этом качестве еще не зарегистрированный, — тоже пока кандидат в кандидаты и, следовательно, пребывает на одной позиции с девочкой, которую некогда, в пору ее младенчества, держал на коленях. Ее присутствие в зале добавляет перчику в целом в предсказуемое и строго регламентированное действо, и камера то и дело выхватывает среди журналистской братии лицо Ксении крупным планом.

Артема Шейнина, ведущего ток-шоу «Время покажет», который на минувшей неделе устроил постыдный балаган, пытаясь максимально унизить выскочку-кандидатку Собчак, на пресс-конференции нет. Это логично. «Коверному», в роли коего он выступил во время эфира с Ксенией Собчак, примеривая клоунские носы и свистя в клоунскую дудку, не место на серьезном мероприятии государственного масштаба. Вообще-то, если бы начальником Первого канала была я, поостереглась бы от греха подальше доверять ему обсуждение сколько-нибудь значимых политических тем, тем более — итогов большой пресс-конференции самого президента страны. А ну как опять засвистит, заулюлюкает, напялит дурацкую маску — и дискредитирует и опошлит то, что так дорого подавляющему большинству россиян?

Меж тем заметно, что Путин устал. Прежней легкости, с которой он вопросы щелкал как орехи, уже нет. Лицо покраснело и заблестело от пота, но паузы, чтобы к президенту мог подойти гример с пудрой, на таких мероприятиях не предусмотрено (тем, кто придумал оранжево-розовый задник, с которым почти сливается президентское лицо, надо бы руки оторвать). Журналисты в зале все еще надеются получить слово, поэтому после каждого ответа поднимают крик, размахивают плакатами и всеми силами стараются обратить на себя внимание.

Через три часа после начала Песков предоставляет слово двум женщинам в красном — Татьяне Фельгенгауэр с «Эха Москвы» и вскоре — Ксении Собчак. Первая говорит об избирательном российском правосудии, неоправданно жестоком к одним (Олег Навальный, Серебренников, Малобродский) и поразительно деликатным к другим (Сечин, например, игнорирующий повестки в суд). Путин, кажется, разозлен и, как всегда, отсылает всех недовольных в суд, самый справедливый и гуманный в мире. У Ксении Собчак на плакатике написано «Против всех». «Я против несменяемости власти», — говорит она, и Путин недобро усмехается: «Я так и знал».

«Быть оппозиционером в России — значит, что тебя либо убьют, либо посадят, — говорит Собчак, упоминая фиктивные уголовные дела против Алексея Навального. — Неужели власть боится честной конкуренции?»

Путин заметно раздражен: «Вы идете под лозунгом «Против всех», а что вы предлагаете для решения проблем?» Коллеги Собчак подобострастно аплодируют. «Те, кого вы назвали, — это Саакашвили в российском варианте. Вы хотите майданов у нас в стране? Я уверен, абсолютное подавляющее большинство граждан России не хочет и не допустит этого». Журналистское сообщество снова аплодирует словам своего президента.

Ну, собственно, на этом можно и заканчивать. Все устали. Главному герою, похоже, нестерпимо скучно. Журналисты, пытающиеся донести до него конкретные проблемы своих регионов, получают общие ответы. Нового рекорда не будет, но и без малого 4 часа — достойный для «бабая» результат. А запомнятся две женщины в красном. Ну, и другие — с плакатами «Про овес».

Ирина Петровская, «Новая газета»