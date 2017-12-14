Минчанка: Из-за челноков невозможно вернуться домой на новом поезде из Варшавы 28 14.12.2017, 20:08

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Жительница столицы рассказала, что из-за челонков ей придется возвращаться из польской столицы на перекладных.

«Я решила опробовать новый поезд от БЖД, тот самый, за 18 евро, которому так радовались лишенные сообщения с Варшавой минчане. А тут и праздники подоспели», — рассказала «Онлайнеру» Дарья. Но все оказалось сложнее. Если до Варшавы еще можно доехать, то вернуться — только на перекладных. По мнению Дарьи, все из-за отрезка Тересполь — Брест.

Прежде всего напомним, что маршрут Минск — Варшава (и обратно) с 10 декабря осуществляется совместно БЖД и польским АО «ПКП Интерсити». Построен он таким образом: поезда выходят из Варшавы и Минска, встречаются в Бресте, обмениваются пассажирами и едут обратно.

— В процессе планирования худо-бедно смогла купить билеты до Варшавы. Правда, с пересадкой в Бресте (на другом поезде), поскольку места из Минска до Бреста уже разобраны студентами, желающими захватить из дома закатки. Из Бреста до Тересполя тоже добраться можно, хоть выбор из 8 сидячих мест и невелик.

А вот из Варшавы 7 января мне с комфортом не выбраться. Я могу ехать до Тересполя в новом поезде 128Б (в Польше он идет под номером TLK128 Варшава — Тересполь). И от Бреста до Минска могу доехать на нем же, причем выбор будет аж из 225 мест! А вот пересечь границу между Тересполем и Брестом не удастся никак, так как на этот отрезок пути все билеты были разобраны. И судя по заполненности поезда после Бреста, отнюдь не минчанами.

В итоге Дарья купила билет из Варшавы до Тересполя, оттуда надо будет ждать 3 часа электричку до Бреста. Ну и дальше любой поезд до Минска.

— Вот так нам возобновили сообщение между Минском и Варшавой. Ездите на здоровье. Неужели нельзя было предусмотреть квоты на билеты тем, кто намерен доехать из одной столицы в другую? А те, кому нужно ехать на короткие расстояния, могут воспользоваться и другими поездами.

Проблема, озвученная Дарьей, давно существует для поездов дальнего следования. Но в данном случае «виновны» скорее праздничные дни. 7 января сложно выбраться не только из Варшавы, но и любого другого города. В БЖД заверили, что никакого трафика между Брестом и Тересполем, мешающего пассажирам поезда Минск — Варшава, нет.

— За декабрь у нас продано всего 43 билета до Тересполя на поезд №128/127 Брест — Варшава — Брест. А всего — 1848. Из них больше тысячи до Варшавы, — рассказали в пассажирской службе БЖД.

Во-первых, праздники. По нашей квоте (традиционно большинство билетов отдается той компании, которой принадлежит поезд) из Варшавы все билеты давно выкуплены. Поэтому в белорусской системе билетов не осталось. Возможно, они есть в польской системе, где билетов изначально было больше.

Другой вопрос, что поляки пока не доработали онлайн-систему для продажи международных билетов в нашем направлении, поэтому на их сайте видны только места до Тересполя (внутреннего сообщения). Билеты могут быть в польских кассах.