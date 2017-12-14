Большая часть граждан Молдовы выступают за вступление в ЕС 3 14.12.2017, 20:19

1,425

Соцопрос в Молдове свидетельствует, что число сторонников европейской интеграции превышает число противников.

Относительное большинство граждан Молдовы выступает за интеграцию страны в Евросоюз. Об этом свидетельствуют данные опроса "Барометр общественного мнения", представленного Институтом общественной политики Молдовы в четверг, 14 декабря. Согласно данным социологического исследования, в случае, если бы референдум по вопросу о вступлении Молдовы в Евросоюз прошел в ближайшее воскресенье, то "За" проголосовало бы 47,2 процента респондентов, а "Против" - 28,5 процента, передает DW.

Свои голоса за вступление в Евразийский экономический союз готовы отдать 42,7 процента опрошенных, против такого шага выступают 30,4 процента. Если бы жителей Молдовы поставили перед выбором, какой из двух союзов выбирать, то 38,1 процента склонились бы в сторону ЕС, а 32,6 - в сторону ЕАЭС. Почти 30 процентов населения с выбором не определилась.

Сколько опросов, столько и мнений

"Высокий процент тех, кто не может определиться с выбором, говорит о том, что политическим партиям необходимо прилагать больше усилий для разъяснения преимуществ интеграционных векторов", - заявил, представляя результаты опроса, директор института Аркадий Барбарошие.

В начале декабря в Молдовы были представлены результаты еще двух опросов на эту же тему. По данным Ассоциации социологов и демографов Молдовы, за интеграцию Молдовы в Европейский Союз проголосовало бы 36,1 процента избирателей, в Евразийский экономический союз - 42,2 процента.

К другим результатам пришли исследователи из Института маркетинга и социологии IMAS. Их опрос, проведенный по заказу проевропейской Демократической партии Молдовы, показал, что 56 процентов респондентов выступают за интеграцию в ЕС, а 36 процентов - в ЕАЭС.