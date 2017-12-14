Куда поехать белорусам, чтобы встретить Новый год необычно 9 14.12.2017, 20:55

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Что предлагают белорусские турфирмы?

А что, если взять и встретить Новый год действительно по-новому? В необычном месте или, еще лучше, в другой стране? За две недели до главного праздника года Holiday.by делится лучшими идеями от белорусских турфирм. Каждый из предложенных туров по-своему прекрасен. Выбирайте свой вариант и вперед, начинать 2018 год с ярких впечатлений!

Ниже мы приведем самые интересные программы в других странах, но если вам хочется быть поближе к дому, обязательно рассмотрите нашу подборку «Где необычно встретить Новый год в Беларуси». И главный совет: принимайте решение быстро — чем ближе к дате, тем меньше вариантов остается.

Самый мистический тур

Это тур в Трансильванию! Провести новогодние праздники здесь — это лучшая перезагрузка. Будете гулять по старинным улицам, вздрагивать от шорохов в таинственных замках, слушать вампирские байки. Начнете путешествие с посещения Сигишоара (города-крепости и родины графа Дракулы), продолжите посещением Сибиу (одного из самых красивых исторических городов Румынии). Тур сейчас на акции, скидка на выезд 2 января составляет 87 BYN! А еще в турфирме можно оформить подарочный сертификат и стать самым непредсказуемым Дедом Морозом для своей второй половинки.

Выезд: 2 января 2018 года

Стоимость: 948 BYN

Самый добрый тур

Это тур к Санта-Клаусу! Настоящий, волшебный праздник с посещением эльфийской школы, Санта-парка и рождественской пекарни. Вы увидите, как работает эльфийский почтовый офис, и узнаете, куда едет магический поезд. Возможно, именно он привезет вас к самому Санта-Клаусу! Экскурсия в Лапландию - лучшее, что вообще можно придумать для начала Нового года. Ну а в качестве приятного бонуса туристов ждут обзорные экскурсии по Риге, Оулу и Таллину.

Выезд: 24 декабря 2017 года, 1 января 2018 года

Стоимость: от 702 BYN

Самый гламурный тур

Это тур на круизном лайнере MSC Orchestra! Всю новогоднюю неделю будете мучить друзей прекрасными фотографиями моря, палубы, дискотек, Канарских островов, Марокко, Франции, Италии… Да, не самый дешевый вариант, но это будет красивый отдых! Тур включает в себя питание в ресторане («шведский стол»), вечерние представления в театре, анимационные представления, дискотеки, посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейн, джакузи у бассейна, тренажерный зал. Маршрут: Минск — Барселона — Касабланка — Санта Крус — Мадейра — Малага — Рим — Генуя — Марсель — Барселона — Минск.

Выезд: 30 декабря 2017 года

Стоимость: 2 723 BYN за 13 ночей (без перелета до Барселоны)

Самый душевный тур

Это эксклюзивный тур в Баку и Грузию! Итак, 31-го декабря вы с друзьями пойдете в баню. Только это будет восточная баня, с ее ритуалами, традициями и последующим гала-ужином в ресторане Баку. 1 января посвятите городу и экскурсиям, а уже второго улетите в Грузию, чтобы познакомиться с удивительными достопримечательностями этой страны. Маршрут тура: Баку – Гобустан – Тбилиси – Мцхета – Бодбе – Греми – Телави – Алаверди.

Выезд: 30 декабря 2017 года

Стоимость: 2 414 BYN за 8 ночей (без перелета)

Самый фантастический тур

Это Гарри Поттер тур на Новый год! В программу включено 3 экскурсии: обзорная экскурсия по Лондону (01.01), Гарри Поттер тур - киностудия Warner Brothers (04.01), экскурсия Оксфорд + Стрэдфорд на Эйвоне (05.01). Мечтали побывать в кабинете Дамблдора? Побродить по подземельям, где проходили уроки Зельеварения? Ощутиться в гостиной Гриффиндора, где Гарри Поттер и его друзья собирались у камина по вечерам, и пробраться украдкой в хижину Хагрида? Тогда Новый год 2018 - самое подходящее время, чтобы начать исполнять свои мечты!

Выезд: 31 декабря 2017 года

Стоимость: 1 743 BYN за 7 ночей