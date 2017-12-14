Слабеющий пахан 10 Александр Хоц, Facebook

14.12.2017, 20:40

7,786

Путин уверенно движется от репутации известного Удава к образу «промахнувшегося» Акеллы.

Зрелище потного Путина, вытирающего лоб и лихорадочно твердящего на шквал вопросов из зала: "щас-щас-щас-щас..." - красноречивее любых слов этой пресс-конференции.

Это был, скорее, нервный, чем уверенный в себе политик, без былой способности гипнотизировать зал фирменным "рыбьим" глазом.

Как известно, короля играет свита. И отобранная публика в зале заметно вырывалась из-под контроля, - как бывает в школе, когда учитель-диктатор, держащий класс в страхе, вдруг даёт слабину, оказываясь в слабой позиции. Класс ещё боится его по инерции, но уже позволяет себе выкрики с мест.

Политологи ссылаются на синдром "хромой утки", на который обречён слабеющий пахан - в атмосфере закулисной драки за его наследство.

Судя по вспотевшей плеши, Путин уверенно движется от репутации известного Удава ("ко мне, бандерлоги") - к образу "промахнувшегося" Акеллы. Публика тонко чувствует эти подвижки статуса, - даже если это публика из кремлёвского пула. Она транслирует общественный климат в целом.

Путин ещё хмурит бровки, пытаясь вернуться к "стальному" тону, но потная плешь и лихорадочные "щас-щас-щас" - выдают реальное состояние дел. Печальное для правителя, вцепившегося в вожжи слабеющей рукой.

Александр Хоц, Facebook