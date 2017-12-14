Евросовет утвердил создание нового оборонного союза 2 14.12.2017, 22:08

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К созданию программы присоединилось 25 стран.

Совет Европейского союза утвердил европейскую программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation, PESCO). Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает РБК.

"Сегодня мечта становится реальностью. Мы запускаем постоянное структурированное сотрудничество, так называемое PESCO, что является практическим выражением нашей воли для создания европейской обороны", - сказал Туск.

Также он заявил, что в течение многих лет самым сильным аргументом против PESCO был страх, что это приведет к ослаблению НАТО. А теперь к созданию программы присоединилось 25 стран.