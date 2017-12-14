Сегодня в Минске зажгли новогодние елки 1 14.12.2017, 22:20

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Завтра в столице заработают новогодние ярмарки.

Сегодня в Минске загорелись огни на елках, а завтра заработают новогодние ярмарки. Как выглядит праздничный город вечером — в материале tut.by.

В Минске украсили 18 елок, огни на которых будут гореть с сегодняшнего вечера и до утра 14 января включительно. Иллюминацию на главной елке страны на Октябрьской площади сегодня торжественно зажгли в 18.00.

А вот так сегодня выглядят елки у Ратуши и Мингорисполкама.

Время работы праздничной иллюминации — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00. Не будут выключать ее в ночь с 24 на 25 декабря, с 31 декабря на 1 января, с 6 на 7 января и с 13 на 14 января. Все дни работы подсветки елок обойдутся в 9,7 тысячи рублей, или в 4,8 тысячи долларов.

Завтра же в Минске заработают новогодние ярмарки. Основные из них расположатся на Октябрьской площади и площади Свободы. Они будут работать с 12 до 21 часа до 15 января.

В этом году торговых точек будет больше — в основном за счет увеличения числа частных компаний. Расширится и ассортимент. Например, возле Дворца спорта будут продавать даже устриц, фермерских улиток и бургеры с олениной. Кроме того, на экране «Галерея Минск» будут транслировать новогодние фильмы.