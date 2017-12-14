Анархисты передали привет министру ЖКХ 3 14.12.2017, 22:26

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Александр ТЕРЕХОВ

Минские анархисты выразили несогласие с постоянным повышением тарифов на коммунальные услуги.

Активисты анархистского движения забросали краской здание ЖРЭО Фрунзенского района столицы. Анархисты не согласны с постоянным повышением тарифов на коммунальные услуги, при этом качество услуг не улучшается.

«Министерство ЖКХ постоянно поднимает цены на ЖКУ, хотя улучшений в качестве услуг не наблюдается. Завышение тарифов идёт параллельно с понижением зарплат и повышением цен на все сферы жизни. Белорусам постоянно внушают, что они недоплачивают за коммунальные услуги. Однако отсутствие у общества контроля за ЖКУ, создает возможность регулярно таким образом оправдывать завышение тарифов. Министр ЖКХ Терехов даже не в состоянии ответить, какой процент ЖКУ покрывают белорусы из своего кармана.

Неоправданные повышения тарифов — это просто очередной грабеж народа властями. Так же, как и налоги. Власти и компании обогащаются за счет обнищания населения страны.

Единственный выход для населения — бойкот тарифов. Для этого необходимо распространять информацию про жилищно-коммунальный грабеж, объединяться по месту жительства с другими жильцами», - говорится в сообщении анархистов.