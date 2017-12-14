Лидеры ЕС одобрили продление санкций против РФ 14.12.2017, 22:51

Дональд Туск

polskieradio.pl

Лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил журналистам, что руководители стран ЕС пришли к соглашению о продлении санкций в отношении России.

«Евросоюз придерживается единого мнения о невозможности снятия санкций с России»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP выступление господина Туска после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

После достижения договоренностей руководителями стран Евросоюза решение о продлении санкций должно быть одобрено Советом ЕС.

По информации «РИА Новости», его заседание назначено на следующую неделю. Экономические санкции в отношении России, как ожидается, будут продлены на полгода.

Ограничительные меры в отношении России были введены ЕС летом 2014 года после оккупации Крыма. В марте 2015 года руководители стран Евросоюза назвали условием для их отмены полное выполнение минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе.