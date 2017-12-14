Недетский бизнес: Как зарабатывают белорусские школьники 14.12.2017, 23:52

Истории школьников, которые зарабатывают больше, чем многие взрослые.

Знакомьтесь: Лиза — модель, участвует в показах Calvin Klein и Roberto Cavalli, снимается для Teen Vogue, instagram-блогер. Владислав — программист, победитель научно-инженерного конкурса Intel ISEF в Лос-Анджелесе, сотрудничает с Cern (Европейская организация по ядерным исследованиям). Лиза и Влад, как и многие их сверстники, уже несколько лет сами себя обеспечивают и зарабатывают больше, чем многие белорусы.

Как изменились отношения с родителями, что думают об их успехах одноклассники и родители, с кем проще договориться, с учителем или работодателем, Лиза и Влад рассказывают “Еврорадио“.

Лиза Мартынчик, 17 лет, модель, входит в топ самых популярных белорусских instagram-блогеров

В 13 лет с лучшей подругой листали разные фото в интернете и решили забросить свои фотографии на сайт модельного агентства Сергея Нагорного. Я с самого детства обожала фотографироваться. Мне позвонили и пригласили на личную встречу, после этого сразу заключили контракт. А подруга учится в колледже...

Зарабатывать стала с 14-ти лет — именно тогда впервые поехала на съёмки в Токио... То, сколько сейчас зарабатываю, зависит от востребованности моего типажа в определённый сезон года, от страны, места, от многого. Ты никогда не знаешь, сколько будешь иметь завтра: можешь вообще ничего не заработать, а можешь — хорошую сумму, и приобрести себе что-то приятное. В общем, в моей сфере зарплата никак не зависит от возраста, поэтому я зарабатываю столько же, сколько и совершеннолетние модели.

Думаю, все родители будут рады, если их дети смогут сами обеспечить себя, да ещё и им помогать. Я не то, что даю им деньги, но всегда привожу из своих рабочих поездок подарки, одежду. Всегда пытаюсь хоть чем-то помочь. Естественно, что наши отношения изменились. Я стала более самостоятельная, но при этом им стало труднее меня контролировать.

"Когда ты, взрослый человек, возвращаешься в школу, а к тебе там относятся, как к ребёнку, приходится непросто"

Когда у меня была срочная работа и нужно было лететь на съёмки, я в любой момент могла прийти к директору школы, просто поговорить с ним. Он всегда по-человечески меня поддерживал. Я либо сдавала всё заранее, либо приезжала, брала репетиторов, быстренько всё навёрстывала и сдавала, как все дети в моей школе. Моё дело никак не сказалось на обучении. Сейчас учусь на заочном. Думаю, что, если возникнут подобные вопросы в университете, они тоже решатся.

Работодатель относится к тебе, как к серьёзному взрослому человеку. И вот когда ты, взрослый человек, возвращаешься в школу, а к тебе там относятся, как к ребёнку, приходится непросто. С другой стороны, я стала уважать учителей, понимать, что такое работа. Но они не могли меня воспринимать, как взрослую.

Кто хочет платить налоги? Кто хочет отдавать свои деньги!? Налоги — это наши деньги, без них я бы зарабатывала больше. Поэтому я не хочу платить налоги.

Всегда найдётся человек, который напишет: "Какие ужасные брови!"

У меня около 300 тысяч подписчиков. Они начали приходить, когда мне было 14 лет. Тогда был наибольший наплыв, за месяц пришло 40 или 50 тысяч. По интернету разлетелась картинка с моим лицом и подписью типа: "Ей 14 лет, но она уже живёт в Токио и зарабатывает деньги". Теперь мои фото в топе, люди видят их и подписываются дальше. Чем беру? Конечно, я стараюсь делать красивые фото, слежу за своим профилем, но всё, наверное, подписываются из-за лица, потому что я работаю моделью. Очень много было комментариев по поводу бровей. Всегда найдётся человек, который напишет: "Какие ужасные брови!".

В Ивацевичах живёт 25 тысяч человек, там все известны, все друг друга знают. А в Минске ко мне подходят на улицах сфотографироваться. Возможно, это какой-то показатель популярности. Самая большая мечта — показы в Chanel, Yves Saint Laurent, Gucci. Всё скоро будет.

my heart is full of love 💘 Публикация от Liza Martynchik🕊 (@lizamartynchik) Май 31 2017 в 12:12 PDT

Мать Лизы, Ирина, воспринимает карьеру Лизы в модельном бизнесе как хобби

Запрещать и ограничивать — это не влияет на мировоззрение. А если ты объясняешь, что так быть должно, а так — нет, тогда у ребёнка формируется правильная точка зрения. Да, она уезжала в 14 лет, мы её не контролировали в поездках. Но, если ребёнок хочет делать что-то плохое, то оно будет это делать и дома. Нет разницы... То, что она зарабатывает деньги — это её карманные деньги. Это не говорит о том, что она самостоятельно должна жить и самостоятельно вести хозяйство. Это её дополнительные возможности. Их больше, чем у её сверстниц. Какое-то время я сопротивлялась её занятию. Мечтала, чтобы она получила серьёзную специальность, поэтому она и пошла на бизнес-администрирование, потому что должна быть гарантия стабильного будущего. Но я дала ей возможность, чтобы потом не было претензий. Рассматриваю это, скорее, как её хобби.

Владислав Гадалов, 18 лет, программист, создатель AirPhone — смартфона нового поколения

Зарабатываю с 12-ти лет. Начинал с создания простеньких веб-сайтов, потом это перешло в системный софт. Сейчас занимаюсь математикой, подробно изучаю нейронные сети, а также планирую реализовать проект, связанный с биомедицинской информатикой. Для меня главное — предложить миру что-то новое. Хочу создать продукт, который сможет в какой-то области изменить вектор развития.

Зарабатываю достаточно для комфортной жизнедеятельности. Деньги вкладываю в основном в свои новые проекты и криптовалюту. Считаю, что самые эффективные вложения — именно в свои идеи, в то новое, что ты можешь сказать миру. В общем, мои доходы такие же, как и у взрослых белорусов.

Естественно, родителям нравится, что я что-то зарабатываю. Мы часто на что-то скидваемся, когда нужно кое-что купить. С того момента, как отпала необходимость просить у них деньги, изменилось всё — от покупки себе каких-то вещей до изысков в еде. Я стал свободен. И это круто.

"Я неприятный ученик и студент, потому что всегда что-то говорю, а говорящих не особо любят"

Если нужно готовиться к коллоквиуму и экзаменам, а теперь это часто, и параллельно нужно работать над своим проектом, приходится просто меньше спать и больше работать. Я не выбираю что-то одно. Потому что есть контракт, какие-то неустойки. Иногда это может идти не в пользу учёбе, и какой-то материал приходится наверстывать.

Я неприятный ученик и студент, потому что всегда что-то говорю, а говорящих не особо любят. Но если говорить об инвесторах или бизнесменах, с ними, наоборот, проще. Если ты умеешь выражать свои мысли быстро и точно, это помогает быстрее найти контакт.

Скорее, я завидую своим одноклассникам или однокурсникам, чем они мне. Потому что пока я работаю и занимаюсь исследованиями, они учатся.

"В обычном режиме стараюсь работать 45 минут и 15 отдыхать"

Я уважаю законы нашей страны и законы ЕС, поэтому, считаю, что налоги нужно платить. Налоги помогают развиваться обществу, социальным проектам. Поэтому налоги — это круто!

Невозможно постоянно работать. Когда готовлюсь к контрольной или к соревнованиям, могу решать задачи по 16 часов. Но в обычном режиме стараюсь работать 45 минут и 15 отдыхать. Если не так, мозг запарится. Эти 15 минут стараюсь совсем не смотреть в экран. Либо работаю без перерыва, а вечером иду гулять. Но времени очень не хватает.

Владислав вместе с мамой Еленой в Санкт-Петербурге

Мать Влада, Елена, не уверена, что Владу нужно связывать себя с наукой

Детей не нужно баловать, нужно, чтобы ребёнок понимал, что всё даётся в жизни через работу. В это нужно вкладывать силы, здоровье, время — деньги не достаются просто так... Наша семья средняя по уровню доходов. И если он хотел что-то большее, чем мы могли себе позволить ему дать, то он не украл, а приложил усилия, работал и на это заработал. У него получилось. Я предлагала ему идти в банковское дело, бизнес-администрирование, потому что я вижу у него склонности, не знаю, учёный ли он всё же... Он очень много работает. Очень много. Перед соревнованиями не спит, не ест. Не всегда всё получается, и он очень переживает тогда. Но в основном он побеждает.