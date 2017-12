Предупредительный огонь по российским самолетам: что произошло в небе над Сирией 15.12.2017, 7:36

Стали известны подробности перехвата российских штурмовиков американскими.

По сообщению американского министерства обороны, два российских самолета Су-25 вошли в воздушное пространство на восточном берегу Евфрата вблизи сирийского города Абу-Камаль, входящее в зону ответственности коалиции во главе с США согласно договоренностям с Россией о "деконфликтизации".

Они тут же были перехвачены двумя самолетами F-22, обеспечивающими воздушное прикрытие наземных сил партнеров, проводящих операции по борьбе с "Исламским государством, пишет bbc.com.

По версии Пентагона, F-22 совершили множество маневров, чтобы заставить Су-25 покинуть воздушное пространство - они выбрасывали дипольные отражатели и тепловые ловушки, нарушающие работу систем самонаведения авиационных вооружений, в непосредственной близости от российского самолета.

С российскими пилотами также связались по каналам экстренной связи, чтобы убедить их покинуть территорию.

В какой-то момент один российский самолет подошел к F-22 на настолько близкое расстояние, что тот был вынужден действовать агрессивно, чтобы избежать столкновения. Во время этого инцидента в районе реки находился и российский Су-35. Он преследовал другой F-22As.

Инцидент продолжался около 40 минут, после чего российские самолеты улетели в сторону западного берега Евфрата. Пентагон подчеркивает, что все это время силы коалиции были на связи с российской стороной и убеждали ее не эскалировать ситуацию.

В пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM) по запросу РИА "Новости" подтвердили факт сближения самолетов, но не упомянули об отстреле тепловых ловушек.

"Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов, чтобы обсудить эту ситуацию", — сказал "РИА Новости" представитель CENTCOM.

Он пояснил, что подобные ситуации возникают "по нескольку раз в день" и не увидел в них ничего экстраординарного.

В Минобороны РФ признали, что инцидент действительно имел место и произошел 13 декабря. По словам МО РФ, "пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 м. сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин".

"Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — уточнили в ведомстве, отметив, что "выполнявший на высоте 10 тыс. м. задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы". "После чего американский истребитель покинул район", — добавили в Минобороны, передает РБК.

Ранее Минобороны России обвинило самолет F-22 в том, что 23 ноября он якобы совершил агрессивные маневры в отношении Су-25, выпустив вспышки. По заявлению МО РФ, F-22 удалился после того, как в район подоспел Су-35. Однако в ВВС США тогда полностью опровергли данную трактовку события и сообщили, что именно российские самолеты в этот день вторгались в зону коалиции (подробности смотрите ниже).

Следует отметить, что, будучи самыми мощными истребителями в мире, F-22 Raptor оперируют в Сирии с целью поддержки коалиционных войск и нейтрализации самолетов ВКС РФ и режима Асада, которые могут представлять проблему для США и их союзников в регионе. Так, несколько месяцев назад американский истребитель сбил сирийский самолет близ Ракки, поскольку тот пытался атаковать американских союзников на земле.

Россия и США регулярно поддерживают связь через "горячую линию" деэскалации (деконфликтации) во избежание случайных столкновений в небе над Сирией, однако в последнее время Пентагон фиксирует большое количество нарушений и провокаций со стороны РФ, подозревая Москву в попытке прощупать решимость Соединенных Штатов.

"Придется сбивать российские самолеты"

Таким образом, упомянутый выше инцидент произошел на фоне заявлений ВВС США о регулярных и частых нарушениях ВКС РФ согласованных зон деэскалации в Сирии. Американские представители ранее предупреждали, что им придется сбивать российские самолеты в случае, если воздушные суда РФ будут рассматриваться в качестве угрозы для американских или коалиционных сил, борющихся с ИГИЛ.

"Самая большая проблема заключается в том, что нам придется сбивать российские самолеты из-за того, что их действия будут рассматриваться как угроза нашим воздушным или сухопутным войскам", — заявил подполковник Дамиан Пикарт, представитель Центрального командования ВВС США, которого цитировал телеканал CNN.

Как отметил телеканал, весьма тревожным сигналом является то, что в данном случае американские военные обвинили Россию и сирийский режим в нарушении правил, ранее согласованных между США и РФ в целях предотвращения случайных столкновений.

"В конце ноября мы ежедневно наблюдали от шести до восьми инцидентов, в ходе которых российские или сирийские самолеты пересекали наше воздушное пространство на восточной стороне реки Евфрат, — сказал Пикарт. — За последнюю неделю интенсивность инцидентов немного снизилась, но частота встреч (в небе) по-прежнему вызывает беспокойство", — добавил он, отметив, что эти ситуации ежедневно обсуждаются по установленной между США и РФ "горячей линии".

Пикарт уточнил, что территория, где произошла большая часть небезопасных маневров со стороны ВКС РФ, находится в воздушном пространстве над долиной реки Евфрат между сирийским городом Майядин и иракской границей, где поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) и правительственные войска Ирака борются с остатками ИГИЛ.

Подполковник указал, что, хотя "разговоры по вопросу деконфликтации продолжаются и по большей части остаются профессиональными", все же "то, с чем сталкивается наш воздушный экипаж, не всегда отражает то, что было согласовано в рамках этих дискуссий".

"Нашим пилотам сложно понять, умышленные ли это действия со стороны российских пилотов или же это просто добросовестные ошибки с их стороны", — добавил он.

Ложь Минобороны РФ

На этом фоне Минобороны РФ недавно обвинило пилотов F-22 в том, что те вторглись в российскую зону и якобы имитировали воздушный бой с ВКС РФ, а после появления Су-35 удалились.

"23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат американский истребитель F-22... отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитировал "Интерфакс".

Центральное командование ВВС США, однако, уличило МО РФ в дезинформации, указав, что все было ровно наоборот: это как раз российские самолеты вошли в американскую зону.

"В этом утверждении нет ни слова правды, — сказано в письме, поступившем от Центрального командования ВВС США. — Согласно нашим записям за 23 ноября 2017 года, этого предполагаемого инцидента не происходило, и не было ни одного такого случая, когда бы самолет Коалиции пересекал реку без предварительного контакта с русскими через горячую линию деконфликтации, созданную специально для этой цели".

При этом, по данным Центкома, именно российские самолеты в тот день вторглись в американскую "зону".

"Следует отметить, что 23 ноября 2017 года было около девяти случаев, когда российские истребители пересекали восточную сторону реки Евфрат, входя в воздушное пространство Коалиции без использования горячей линии, — говорится в заявлении ВВС США. — Эта случайная и непрофессиональная активность привела к тому, что коалиция и российский летный экипаж подверглись риску, а также была создана угроза для способности Коалиции поддерживать наземные союзные силы в этом районе".

ВКС РФ в прицеле у F-22

Приведенные выше заявления Пикарта соответствуют тому, о чем ранее подполковник ВВС США под псевдонимом "Окс", пилотирующий в небе над Сирией стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor, рассказывал в беседе с журналом Aviation Week о том, что американские ВВС — в первую очередь истребители F-22 (признаны в качестве самых сильных истребителей мира) — держат на прицеле и готовы сбивать российские самолеты. Об этом писал Newsader в прошлом месяце.

Согласно заявлению "Окса", американские ВВС в последнее время все чаще тревожатся из-за поведения российских самолетов, работающих в небе над зоной конфликта. Это происходит на фоне того, что боевики "Исламского государства" теряют позиции в Ираке и Сирии.

"Оксу" и его соратникам зачастую не вполне ясно, намеренно ли российские самолеты тестируют условные воздушные границы, испытывая терпение коалиции, или же со стороны ВКС РФ это не более, чем простительные ошибки. Поскольку же наземные силы с каждым днем все сильнее сужают поле деятельности ИГИЛ, этих "неловких" инцидентов становится все больше.

"Сразу и не поймешь, делают ли они это для того, чтобы изучить нашу ответную реакцию, или же это просто ошибочные действия с их стороны. Так или иначе, это вызов, на который мы ежедневно должны давать ответ", — объяснил Окс.

По его словам, реагировать на такие ситуации с каждым днем все сложнее из-за становящегося все более перегруженным воздушного пространства. Задача пилотов американских F-22 Raptor — одной из самых мощных воздушных платформ мира — заключается в том, чтобы крайне оперативно защитить силы коалиции и убедиться, что у них развязаны руки на случай, если им придется наблюдать за россиянами и вмешаться в случае необходимости.

"Окс" отметил, что F-22 изначально предназначались для игр на более дальних дистанциях: эти "невидимки" были сконструированы как оружие, действующее по принципу "первый увидел — первый убил", поэтому их задача — не подпускать противника и стрелять по нему из невидимой для него зоны. Однако в ситуации над сирийско-иракским пространством пилотам Raptor приходится оперировать в несвойственной им манере — действовать и принимать решения "в очень короткие сроки", причем делать это в ситуациях, когда "платформы, которые мы пытаемся идентифицировать, подходят к нам все ближе и ближе", заявил Окс.

После того, как пилоту Raptor удается подтвердить, что обнаруженный самолет не относится к силам коалиции, оператор должен передать эту информацию в штаб для дальнейшего контроля за "инородным" летательным объектом. Данные о нем уходят в том числе на специализированный борт E-3 Sentry, а также в наземный центр воздушных операций, координирующий действия ВВС коалиции и союзных сухопутных сил в Сирии и Ираке. По словам Окса, задача штаба состоит в том, чтобы увести из этого района чужие воздушные суда, дабы избежать возможной конфронтации.

В случае, если российский самолет решает совершить угрожающие маневры, F-22 начинает пристально следить за малейшими проявлениями агрессии со стороны самолета ВКС РФ и готов действовать при малейшем намеке на конфронтацию, подчеркнул "Окс".

"Первый обнаружил — первый поразил"

F-22 Raptor — первый и единственный в мире многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения, стоящий на вооружении ВВС США. В основу разработки F-22 Raptor был положен принцип "First look — first kill" (первый обнаружил — первый поразил): особый радар AN/APG-77, позволяющий самолету работать в режиме Низкой Вероятности Перехвата (LPI), делает бесполезными обычные системы СПО/РТР, поскольку способен осуществлять активный радарный поиск самолета-истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР, таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается. "Невидимым" истребитель делает и конструкторское решение разместить штатное вооружение боевой машины во внутренних отсеках. Стелс-покрытие F-22 позволяет ему более эффективно уходить от вражеских систем ПВО.

Бесспорное превосходство самолета подтверждается его применением как в учениях, так и в реальном бою.

В 2006 году были на учениях "Норден Эйдж", в которых проводились учебные воздушные бои 12 истребителей F-22 с F-15, F/A-18C и F/A-18E, за первую неделю учений F-22 условно сбили 144 самолета противника без потерь со своей стороны, а всего за две недели учений группировка F-22 одержала 241 условную победу, потеряв лишь два самолета.

23 сентября 2014 года в СМИ появилась информация о первом боевом применении F-22 ВВС США против исламистов в Сирии. Самолет нанес удары по городу Ракка и его пригороду. К июню 2015 года F-22 включались в состав каждой группы ударных самолетов, бомбящих Сирию. Описан один 11-часовой вылет, в котором F-22 наглядно продемонстрировал свою многофункциональность, выполнив ударную задачу, разведав наземные силы противника, наведя на цели другие самолеты и сопроводив бомбардировщики.

Разработка данного истребителя велась с 1991 года. На серийное производство он поступил в 2001 году. В связи с дороговизной программа производства F-22 Raptor была заморожена в 2011 году: стоимость одной единицы вместе с НИОКР составляет $411 млн., а всего было построено 195..