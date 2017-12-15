Успеть с визой: Куда белорусам обратиться перед Рождеством и Новым годом 3 15.12.2017, 8:10

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График работы посольств в новогодние праздники.

Новый год связан в первую очередь с приятными хлопотами, особенно если это подготовка к путешествию. Но нужно помнить, что такую подготовку лучше организовать чуть раньше, чем обычно, ведь работники посольств тоже уходят на рождественские выходные. TIO.BY узнал, кто примет вас даже 29 декабря, а к кому лучше записаться прямо сейчас.

В этом году 30 и 31 декабря, а также 6 и 7 января выпадают на выходные дни, когда все посольства и так не работают. Поэтому с этими датами вопросов нет - все они априори становятся выходными. 25 декабря и 1 января тоже все отдыхают, а вот с остальными околопраздничными датами есть вариации.

Итак, все желающие получить литовскую визу должны учитывать, что Посольство Литвы, помимо 25 декабря и 1 января, не будет также работать и 26 декабря.

В Посольстве Польши сообщили, что выходными будут 25 и 26 декабря, после этого один день – 27 декабря – Посольство будет работать, а затем отправится на отдых вплоть до 2 января.

На сайте Посольства Чехии указано, что праздничными днями станут 25 и 26 декабря, а также 1 января. «Обычно консульский отдел не работает в чешские и белорусские праздники, их список есть у нас на сайте, - пояснили в Посольстве. – В случае каких-либо изменений дополнительно будут размещены даты. Помимо этого, подача документов осуществляется исключительно по регистрации, а зарегистрироваться можно только на те дни, когда Посольство работает. Так что туристы насчет этого могут не волноваться».

В Посольстве Испании рассказали, что выходными будут 1 и 8 января, а также 25 декабря. «Документы можно подать даже 30 декабря (31 – это суббота, поэтому в этот день нельзя), и пока никаких сокращений режима работы не предвидится», - пояснили в Посольстве.

В Посольстве Германии сообщили, что выходными днями назначены 25 и 26 декабря и 1 января. В остальные дни работа осуществляется по стандартному графику.

А вот тем, кто на Новый год хочет покататься на лыжах в Болгарии, стоит поторопиться, ведь в конце декабря Посольство будет отдыхать довольно долго: «22 декабря – последний наш рабочий день, потом мы отдыхаем по 27 включительно, - объяснили в Посольстве Болгарии. - Затем работаем два дня - 28 и 29 декабря. А после Нового года выходим на работу 2-го января».