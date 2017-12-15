Путин беспомощен 9 Сергей Запорожский, obozrevatel.com

15.12.2017, 8:18

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Итоги 18-летнего правления.

Итоги пресс-конференции Путина и 18 лет его правления.

1. Он не знает, что происходит за МКАДом.

2. Он абсолютно не в курсе злободневных проблем россиян.

3. Он беспомощен во всем, кроме как бомбить чужие страны.

4. Он представляет мир по программам российского ТВ.

5. Он рассуждает так, как будто в марте пойдет на свой первый президентский срок и тот бытовой, экономический и инфраструктурный ад, в котором находится Россия, не его рук творение.

6. Он боится российскую оппозицию, потому что 86% его поддержки держатся исключительно на лжи.

И еще важное наблюдение.

Жестких вопросов стало намного больше.

И даже холуи-журналисты, которые получали микрофон, сначала его благодарили(непонятно за что), а потом говорили, что у них (в районе, в области, в регионе) полная ж..а.

Энергетика зала четко показала, что раздражение Путиным в России растет. Ни на одной пресс-конференции до сегодняшнего дня невозможно было себе представить, чтобы вопросу Собчак о правовом беспределе начали аплодировать. Пусть не все. Но четверть зала точно.

Путин не управляет Россией. Он управляет коррупцией, армией и флотом. Крах этой страны при нем неизбежен.

Сергей Запорожский, obozrevatel.com