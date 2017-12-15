Путин беспомощен

Путин беспомощен9
- Сергей Запорожский, obozrevatel.com
- 15.12.2017, 8:18
- 7,419
Итоги 18-летнего правления.
Итоги пресс-конференции Путина и 18 лет его правления.
1. Он не знает, что происходит за МКАДом.
2. Он абсолютно не в курсе злободневных проблем россиян.
3. Он беспомощен во всем, кроме как бомбить чужие страны.
4. Он представляет мир по программам российского ТВ.
5. Он рассуждает так, как будто в марте пойдет на свой первый президентский срок и тот бытовой, экономический и инфраструктурный ад, в котором находится Россия, не его рук творение.
6. Он боится российскую оппозицию, потому что 86% его поддержки держатся исключительно на лжи.
И еще важное наблюдение.
Жестких вопросов стало намного больше.
И даже холуи-журналисты, которые получали микрофон, сначала его благодарили(непонятно за что), а потом говорили, что у них (в районе, в области, в регионе) полная ж..а.
Энергетика зала четко показала, что раздражение Путиным в России растет. Ни на одной пресс-конференции до сегодняшнего дня невозможно было себе представить, чтобы вопросу Собчак о правовом беспределе начали аплодировать. Пусть не все. Но четверть зала точно.
Путин не управляет Россией. Он управляет коррупцией, армией и флотом. Крах этой страны при нем неизбежен.
Сергей Запорожский, obozrevatel.com