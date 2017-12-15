«Маккаби» Егора Филипенко стал четырехкратным обладателем Кубка Тото 15.12.2017, 8:35

Егор Филипенко

Фото maccabi-tlv.co.il

Белорус успешно защищает цвета израильского клуба.

В Нетанье состоялся финальный матч Кубка Тото — третьего по значимости трофея в израильском клубном футболе после чемпионата страны и национального Кубка. В итоге титул достался тель-авивскому «Маккаби», цвета которого защищает белорусский защитник Егор Филипенко, сообщает pressball.by.

В решающем матче «Маккаби» нанес минимальное поражение «Хапоэлю» из Беэр-Шевы. Единственный мяч на 83-й минуте провел исландский нападающий Видар-Орн Кьяртанссон. Филипенко очередной раз в сезоне не попал в заявку на игру.

Это уже четвертая победа тель-авивцев в Кубке Тото. Ранее они не знали равных в 1993, 1999 и 2009 годах.