закрыть
15 декабря 2017, пятница, 10:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Маккаби» Егора Филипенко стал четырехкратным обладателем Кубка Тото

  • 15.12.2017, 8:35
Егор Филипенко
Фото maccabi-tlv.co.il

Белорус успешно защищает цвета израильского клуба.

В Нетанье состоялся финальный матч Кубка Тото — третьего по значимости трофея в израильском клубном футболе после чемпионата страны и национального Кубка. В итоге титул достался тель-авивскому «Маккаби», цвета которого защищает белорусский защитник Егор Филипенко, сообщает pressball.by.

В решающем матче «Маккаби» нанес минимальное поражение «Хапоэлю» из Беэр-Шевы. Единственный мяч на 83-й минуте провел исландский нападающий Видар-Орн Кьяртанссон. Филипенко очередной раз в сезоне не попал в заявку на игру.

Это уже четвертая победа тель-авивцев в Кубке Тото. Ранее они не знали равных в 1993, 1999 и 2009 годах.


популярное за неделю