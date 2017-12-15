Российские таможенники будут контролировать границу Беларуси с ЕС? 26 15.12.2017, 8:59

8,233

Кремль предложил выставить «смешанные» таможенные посты.

Во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал мнение, что следует выставить смешанные таможенные посты на границах стран Евразийского экономического союза.

Президент РФ заявил о необходимости «развития» таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, в который входит и Беларусь, сообщает belsat.eu.

Он сказал о необходимости ввести электронное декларирование и отслеживание товаров, а также совместные таможенные посты на границах стран ЕАЭС.

«Есть вопрос по таможенному регулированию… Мы договаривались, я думаю, мы это сделаем – электронное декларирование товаров, отслеживание их движения… Совместные посты. Некоторые мои коллеги считают, что это неправильно, но я постараюсь их убедить. Что тут плохого, если на нашей таможне будут появляться таможенники из Беларуси или Казахстана и будут работать какое-то время вместе с коллегами, а наши будут появляться на их таможенных постах. Это не нарушает принцип суверенитета», – добавил Путин. Кроме Беларуси, Казахстана и России в ЕАЭС входят также Армения и Киргизия.

Также Путин, доказывая пользу ЕАЭС, сказал, что Беларусь имеет право приобретать в РФ 24 млн тонн нефти без пошлин ежегодно. Однако не упомянул, что Москва регулярно шантажирует Минск объемами поставок черного топлива на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.