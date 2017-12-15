Антон Сарока: Сыграть против сборной Франции — это то, к чему я стремился всю жизнь 15.12.2017, 9:24

Лучший бомбардир минского «Динамо» рассказал, что чувствовал после дебюта в национальной сборной.

Своими впечатлениями Антон Сарока поделился с dinamo-minsk.by.

- Во второй половине сезона ты наконец-то дебютировал за главную команду страны. Правда, дебют вышел не самым удачным.

- Я вышел в конце матча против Люксембурга… Да, проиграли, но все-таки это событие для меня свершилось. Все-таки для белорусского футболиста это очень важно. Против шведов я вышел в старте и скажу, что матч был очень трудным: все-таки у них очень сильная сборная. Конечно, плохо, что уступили, тем более крупно, но для меня это был очень важный опыт, тем более международного уровня.

- Завершали год два матча против голландцев и французов.

- Провели неплохой матч против голландцев и обидно уступили в самом конце встречи. Во Франции тоже получился хороший поединок, и сыграть на таком стадионе ("Стад де Франс". — Прим.), против такой сборной — это то, к чему я стремился всю жизнь. Только представьте, 80000 человек на стадионе — это же круто!

- Мандраж предматчевый был?

- Конечно, все-таки понимал, что сейчас придется играть против звезд мирового футбола на одном из лучших стадионов в Европе. Как же иначе? Если у тебя нет мандража, то ты счастливый человек и уже всего добился. А у нас разве это возможно? Но со стартовым свистком все пропадает, и ты даже трибун не слышишь, концентрируешься на игре.

- А ведь хороший матч получился тогда. Возможно, лучший в этом году для сборной.

- Мы четко выполняли установку тренера, да и выглядели неплохо в целом. У нас были неплохие шансы, и мы даже могли вернуться из Франции с победой. У них моментов-то было не больше нашего…

- А сам мог дубль оформить…

- Мог, была возможность, но не забил. Значит, исполнительское мастерство еще нужно подтаскивать и работать над собой.