«Палаточники» против автомобилистов: Борьба за техосмотр продолжится 20 15.12.2017, 9:31

6,377

«Депутаты» решили не менять процедуру сбора транспортного налога после 1 января.

Изменений в процедуре сбора транспортного налога с 1 января 2018 года в Беларуси не будет. Об этом в комментарии «Еврорадио» заявила Ольга Политико, заместитель председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

По ее словам, «депутаты» разработали несколько поправок в соответствующий законопроект. Они активно сотрудничали с заинтересованными ведомствами, чтобы эти правки были внесены и начали действовать. Однако пока взаимопонимания по этому вопросу нет. Поэтому неизвестно, когда следует ожидать рассмотрения этого предложения, отметила Политико.

«Депутат» напомнила, что именно предложили депутаты: 1. Чтобы появилась возможность платить транспортный налог не за год, а за определенный срок (за месяц и три месяца), в который гражданин пользуется автомобилем (с такой просьбой обычно обращаются пенсионеры). 2. Отвязать выплату указанного налога от техосмотра. Ольга Политико говорит, что речи об уменьшении суммы налога нет.

Как известно, транспортный налог — это оплата госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Юридически он существует с конца 2013 года. Половина налога идет в местные бюджеты, эти деньги используют на ремонт дорог или на строительство новых.