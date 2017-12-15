Новогодний лайфхак: Как белорусам спасти елку от ребенка и кота 6 15.12.2017, 9:38

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Некоторые находчивые родители проявили чудеса изобретательности.

Новый год уже близко, и пришла пора украшать елку. Но если кто-то может ею любоваться хоть до мая, то в семьях с маленькими детьми велик риск того, что новогодняя красавица не простоит и часа. А если в доме есть кот или собака, то вероятность обрушения возрастает в разы, пишет rebenok.by.

Некоторые находчивые родители проявили чудеса изобретательности, спасая елки, детей, котов и свои нервы. Их лайхфаки можно смело брать на вооружение.