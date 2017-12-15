Виктор Стуков: Намерение рабочих бастовать – ключ к успеху 15.12.2017, 9:45

Свободный профсоюз отстаивает право белорусов на забастовку.

В Витебском областном суде 12 декабря вынесено определение, согласно которому рабочим завода ОАО «Полоцк-Стекловолокно» отказано в рассмотрении в Верховном суде вопроса о законности их забастовки. Причиной отказа, по мнению суда, стали «пропущенные сроки обжалования решения Витебского областного суда» и «неуплата судебной пошлины», пишет vitebskspring.org.

Интересы рабочих завода, которые являются активистами Свободного профсоюза Белорусского (СПБ), представлял в суде председатель профсоюзной первички Виктор Стуков. Заседание суда вела судья Хилькевич Наталья Федоровна при участии прокурора Титковой Ирины Николаевны.

Законность забастовки Верховный суд не рассмотрит

Судья Витебского суда Хилькевич Н.Ф. не нашла оснований освободить профсоюз от уплаты судебной пошлины и продлить сроки обжалования в Верховном суде судебного решения о запрете забастовки, принятого Витебском судом. То есть, дальнейшего судебного разбирательства правомерности забастовки на заводе «Стекловолокно» не будет.

На вопрос журналистов, почему профсоюз пропустил сроки обжалования и не выплатил судебную пошлину, ответил Виктор Стуков:

«Мы не считаем, что пропустили сроки обжалования, так как ведущий профсоюзный орган и председатель не были проинформированы судом надлежащим образом о решении суда относительно запрета забастовки. А оплате судебной пошлины профсоюзом противодействует заинтересованное лицо - наниматель ОАО «Полоцк-Стекловолокно», который запрещает работникам перечислять профсоюзные взносы на счет первички СПБ».

Успехи от намерения рабочих бастовать

Профсоюзные активисты СПБ считают, что намерение рабочих провести забастовку на заводе, несмотря на запрет, принесло определенный успех. Так, работодатель ОАО «Полоцк-Стекловолокно» проинформировал работников о повышении тарифной ставки с 1 ноября на 11% и пообещал дополнительные выплаты по 40 рублей до Нового года.