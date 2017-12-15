Бизнес-тренер: Нужно научиться говорить «спасибо» своим сотрудникам 1 15.12.2017, 9:59

Многие белорусские руководители недооценивают влияние хороших манер.

Мнением о том, что нужно делать сегодня для оптимизации бизнеса, поделился Максим Поклонский, руководитель бизнес-школы «Капитал» на семинаре МТБанка «Бизнес в стиле FLEX», пишет myfin.by.

– Еще года два назад под словом «оптимизация» все подразумевали урезание расходов. И в этом ничего плохого нет, это нормально – находить какие-то способы сокращения издержек. Но все-таки кризис у нас уже не первый год. Поэтому многие компании эту фазу уже прошли, и сегодня на повестке дня – рост как способ оптимизации бизнеса.

Ростом можно проверять любые решения. Нужно всего лишь задать себе вопрос: «А нам это поможет вырасти?» – новый продукт, новый клиент. Сегодня отличное время для роста: издержки достаточно низкие, поэтому мы можем инвестировать в долгосрочное будущее.

Однако у роста есть один главный риск. Рост – это атака, а на войне атака – это наиболее ресурсоемкий процесс, чем оборона. А ресурсов не хватает, их приходится заимствовать. Но нам не обязательно заимствовать ресурсы. Мы можем находить их внутри коллектива. Недооцененная идея: от внутренней энергии команды очень сильно зависят результаты бизнеса. А что дает энергию? Амбиции, новые достижения бизнеса.

Если вы хотите получить другой результат, не нужно делать сегодня то же, что вы делали вчера. Главный драйвер для роста – это, прежде всего, идея. Надо понять, как и куда надо расти. Можно завоевывать новые рынки, можно в новые клиентские сегменты, в новые продукты, в новые компетенции – вариантов достаточно много.

Большинству людей, если они долго работают на одном месте, надоедает то, чем они занимаются. Есть такое понятие – жизненный цикл сотрудника, его выгорание. Это все из-за того, что мы делаем какую-то однообразную работу. А рост – это всегда что-то новое.

Любой рост – это изменения, а любые изменения проходят болезненно. В классическом change-менеджменте говорится: подготовьтесь, найдите союзников, начните с легкого – но сейчас на это попросту нету времени. Что же делать? Просто действовать! Составьте план-график – список задач с ответственными и временем. В нем должна быть колонка приоритетов, которая поможет вам понять, что нужно сделать в первую очередь.

В любых изменениях, в росте в том числе, роль руководителя – ключевая. Вначале он – инициатор генерации идей. Собрать всех на стратегическую сессию – для этого нужно иметь определенную смелость, нужно признать, что у вас нет всех решений в голове. Руководитель должен быть тем, кто сам, вместе с командой впрягается в работу. Если он хочет, чтобы люди работали на 100%, сам он должен работать на 200%.

И главное – он должен быть внимательным и просто разговаривать с людьми. Банальные слова «спасибо» и «молодец». Очень-очень многие руководители недооценивают их влияние. Очень многие наши руководители считают, что если много сотрудника хвалить, то его можно разбаловать. И поэтому руководители всегда ищут изъяны, чтобы человек все время был в напряжении. Но, на самом деле, это не работает. Настоящий руководитель-лидер – это не тот, кто крут, а тот, рядом с которым сотрудники чувствуют себя крутыми.