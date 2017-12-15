Дом достроят: Минчане победили «Тамбаз» 15.12.2017, 10:24

Активный протест привел к успеху в борьбе с застройщиком.

В администрации Советского района состоялась очередная встреча представителей Мингорисполкома, руководства ООО «Тамбаз» и держателей жилищных облигаций, по итогам которой застройщик пообещал возобновить работы на проблемной стройке и постараться привлечь инвестора в нераспроданную на сегодня часть дома — паркинг на 558 непроданных машиномест.

Первая подобная встреча между покупателями прав на квартиры и застройщиком, который взял на себя обязанность их возвести, прошла при посредничестве Мингорисполкома еще 1 декабря. Тогда директор «Тамбазa» пообещал, что до конца месяца возобновит работы по возведению обеих проблемных новостроек. Держатели облигаций, обеспечивающих права на строящееся жилье, не пожелали менять застройщика, однако заявили, что ждут от него реальных действий, а не обещаний, которыми их «кормят» уже который месяц. В этой связи Мингорисполком вызвался проводить регулярные встречи между «Тамбазом» и держателями облигаций и оценивать, как продвигаются дела со строительством проблемных домов.

Спустя две недели состоялась вторая встреча. Директор застройщика рассказал о подписании договоров с подрядчиками по обеим очередям строительства. Работы будут вестись с декабря по апрель, но пока что они не начались: к стройке привлечен региональный подрядчик, сотню работников которого нужно где-то разместить. Администрация района вызвалась помочь застройщику в поиске локаций для рабочих. Подготовлен пакет документов для замены двух выпусков жилищных облигаций. Кроме того, застройщик ведет переговоры по заключению договоров на оставшуюся часть работ, передает агентство «Минск-Новости».

Держатели облигаций отвергли идею финансово поучаствовать в строительстве паркинга, который стал камнем преткновения в строительстве домов. Напомним, в ноябре «Тамбаз» призывал держателей облигаций раскупить места в паркинге — только так, по словам директора, компания-заказчик может выручить деньги на завершение строительства. Однако несостоявшиеся жильцы оказались непреклонны: покупать место для хранения автомобиля, когда не решен вопрос с жильем, они не собираются.

Сейчас Мингорисполком и администрация Советского района совместно с заказчиком ищут инвесторов на встроенные помещения и прорабатывают другие сценарии завершения строительства проблемных домов. Тем временем, на сайте застройщика до сих пор указана неактуальная цена на машиноместа в подземном паркинге: «Тамбаз» предлагает приобрести их за $16 тыс., в то время как еще две недели назад заявил о готовности продать их из расчета $8-9 тыс. за машиноместо. Себестоимость парковочных мест в подземном паркинге, по словам застройщика, составляет $22 тыс. Скидка сделана с учетом сложившихся обстоятельств: из 560 машиномест продано всего два. Без инвестора на эти помещения на завершение домов у застройщика попросту не хватит денег.