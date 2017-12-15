«Ворошиловский стрелок» из Жодино: Отец вступился за дочь 15.12.2017, 10:31

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63-летний жодинец пришел с обрезом к владельцу магазина сантехники.

Вчера около 10 часов 40 минут к наряду Жодинского отдела департамента охраны, несущему службу на улице Деревянко в Жодино, обратился мужчина и сообщил, что он в помещении магазина по улице 50 лет Октября из охотничьего обреза совершил убийство своего знакомого, пишет ex-press.by.

На место незамедлительно выбыли сотрудники Жодинского ГОВД. На месте информация о совершении убийства подтвердилась.

Задержанный доставлен в Жодинский ГОВД. В его отношении проводятся первоначальные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Как стало известно ex-Press.by, несколько лет назад родной брат Дмитрия погиб в автомобильной катастрофе, его жена получила множественные ранения, осталась инвалидом. Бизнесом, связанным с продажей сантехники, владел отец погибших братьев — Василий К.

Как сообщил источник ex-Press.by, в предпринимателя стрелял 63-летний Владимир Ш., отец жены родного брата погибшего.

После автоаварии, в которой его дочь осталась инвалидом с маленьким ребенком на руках, родственники мужа, в том числе убитый Дмитрий, отсудили у нее бизнес и квартиру.