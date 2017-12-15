Белорусские католические епископы готовятся к визиту в Ватикан 2 15.12.2017, 10:55

Во время визита будет обсуждаться визит Папы Римского в Беларусь.

В следующем году Витебский епископ Олег Буткевич вместе с другими епископами встретится с Папой Римским Франциском. На этой встрече будет обсуждаться визит последнего в Беларусь, передает «Радыё Рацыя».

Об этом он рассказал журналистам на традиционной предрождественской пресс-конференции, которая состоялась в Витебской кафедре. В ней принимали участие как независимые журналисты, так и представители государственной прессы.

По мнению епископа Олега Буткевича, визит Конференции католических епископов к Папе Римскому будет значимым событием не только для Витебской епархии, но и для всей Беларуси. Последний подобный визит был только в 2009 году:

- Одним из важнейших пунктов этого визита будет встреча с Папой Римским. И, конечно же, этот визит - своего рода отчет за тот прошлый период деятельности костела в той или иной стране. Это очень ответственный момент, но одновременно это такой момент, который дает возможность прикоснуться к истории, источников христианства - столице святого апостола Петра, который стал в свое время камнем, на котором построена Католическая церковь.

На встрече Олег Буткевич высказался и о "замкнутом круге" при согласовании с властями проекта костела Святого Антония в Витебске. Пока особых подвижек в этом направлении нет, поэтому они не могут начать сбор средств. Но, как отметил епископ, он надеется, что это все же временные трудности. Также иерарх отметил важные события прошлого года в Витебской епархии, рассказал о планах на следующий. Потом поздравил присутствующих с наступающим праздником и поделился с ними просвиркой.