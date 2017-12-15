Видеофакт: В Гомеле асфальт укладывали прямо на снег 13 15.12.2017, 11:07

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Историями подобных подвигов дорожных служб белорусов уже трудно удивить.

В каком именно эпизоде этой истории курьеза больше — в самом факте укладки асфальта на снег при морозе -2 или в комментарии по этому поводу администрации Большевика — дело, что называется, вкуса, пишут «Сильные новости».

На Youtub-канале «Роторная жатка» появился видеосюжет, в котором местный житель, впоследствии приславший материал гомельским видеоблогерам, зафиксировал, как коммунальники укладывают асфальт на пешеходные дорожки при морозной температуре фактически прямо на снег.

То есть, заметно, что попытки убрать снежное покрытие были, однако успешными они оказались далеко не на всех участках.

Историями подобных подвигов дорожных служб белорусов уже трудно удивить — в сети полно примеров укладки асфальта не только в снег, но и в лужи. Однако в этом видео есть еще одна «изюминка» — реакция на такие дела со стороны администрации поселка.

В ролике присутствует запись телефонного разговора, в котором блогеры, позвонив руководству населенного пункта, уточняют: «Это Большевик?» и получают утвердительный ответ.

Далее следует вопрос об отношении к такой работе коммунальников и следует потрясающий ответ: «Пусть хоть так положат, а то деньги заберут и ничего не сделают, и останемся без асфальта».