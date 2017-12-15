«Не в тормозах дело»: Почему белорусы бойкотируют техосмотр 25 15.12.2017, 11:36

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Многие автовладельцы не платят дорожный сбор не только потому, что это бьет по бюджету.

Интересные цифры привел в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский, пишет «БГ».

«По итогам десяти месяцев проведено 1 млн 325 тыс. гостехосмотров, из которых 215 тыс. машин не прошли его с первого раза. Основная причина, по которой не проходят техосмотр, — неисправность тормозных систем. Она занимает больше 50% всех отказов при прохождении техосмотра», — рассказал Владимир Пиульский.

Еще порядка 1,7 млн машин до диагностической станции и вовсе не доехали. Дело в том, что с 1 января 2014 года с автовладельцев в Беларуси стали собирать госпошлину за допуск к участию в движении, так называемый дорожный сбор, который для физических лиц сейчас составляет от 69 до 253 рублей. С каждым годом количество людей, уплативших этот сбор, снижается.

Штраф за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр, может составить от 1 до 3 базовых величин (на сегодняшний день 1 базовая — 23 белорусских рубля). В случае повторного в течение года управления транспортным средством, не прошедшим техосмотр, — до 5 базовых. Однако многие автомобилисты считают, что штрафы платить выгоднее, чем сбор.

План по транспортному сбору был выполнен в 2014 и 2015 годах. В прошлом же году государство не получило запланированную сумму. Судя по всему, не получится набрать ее и по итогам этого года.

С 1 января в Беларуси увеличивается базовая, а вместе с ней вырастет и без того немаленький сбор. Хотя стоит отметить, что многие автовладельцы не платят его не только потому, что это бьет по бюджету, но и из принципа, называя этот сбор несправедливым, незаконным источником пополнения бюджета за счет людей.

С 10 декабря и до конца года ГАИ усилила контроль за прохождением техосмотра. Сотрудники будут ориентированы на проверки транспорта, занятого в пассажирских и грузовых перевозках. Помимо прочего, будут проверяться наличие отметки о прохождении техосмотра и техническое состояние транспортных средств перед выездом на линию. Также будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. К нарушителям будут применяться строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством.

Однако, как стало известно на днях, этот вопрос уже решил Совет министров. С 1 января 2018 года при смене владельца машины техосмотр, если он действителен, заново проходить не нужно.

Планируется, что в ближайшее время изменения ждут и дорожный сбор. В ноябре председатель постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак сообщил БелТА, что депутаты разработали ряд предложений по совершенствованию схемы взимания сбора.

С 1 января 2018 года базовая величина в Беларуси составит 25 рублей. Вместе с ней вырастет и дорожный сбор. Для физлиц этот транспортный налог будет составлять: на автомобили до 1,5 тонны — 75 рублей; от 1,5 до 2 т — 150 рублей; от 2 до 3 т — 200 рублей; более 3 т — 275 рублей.

«Одна из рабочих версий и, на мой взгляд, самых интересных — это отвязать уплату госпошлины от техосмотра и вносить ее отдельным платежом. Но это пока рабочая версия, никаких решений на этот счет еще не принято», — пояснил Рыбак.

Как пишут СМИ, в данный момент готовится проект указа президента, в котором предусмотрена замена госпошлины транспортным сбором с возможностью разбить его уплату по месяцам. При внесении его за год и более предлагается ввести «скидку». Что касается контроля за уплатой транспортного сбора, то для этого хотят задействовать систему фотофиксации. Порядок ее применения будет определен указом в случае его принятия.