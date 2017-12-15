Еврейка стала звездой сети, рассказав христианам про Хануку 15.12.2017, 11:58

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Актриса «Теории большого взрыва» опровергла ошибочные мифы, окружающие праздник.

Голливудская звезда Маим Бялик, которую многие помнят по сериалу «Блоссом» и как Эми Фарру Фаулер из «Теории Большого взрыва», выложила в соцсети видео о Хануке, в котором за пять минут объясняет обычаи праздника - и опровергает мифы вокруг Хануки в американской культуре, сообщает vesty.co.il.

Видео за одну ночь стало хитом, и к понедельнику только на Facebook получило около 5,8 миллиона просмотров и свыше 87 тысяч репостов.

«Есть много неправильных представлений о Хануке, так вот короткая викторина, чтобы помочь вам узнать все о празднике», - говорит Бялик.

В викторине шесть утверждений, на которые надо ответить «истина» или «ложь».

Среди прочего, Бялик опровергает распространенную ошибку (в США многие считают, что «Ханука - еврейское Рождество»). «Ханука, - рассказывает актриса, - празднуется в честь группы евреев под именем «Маккавеи», которые разгромили армию Селевкидов во втором веке до нашей эры. Праздник связан с чудом: кувшина масла, которого могло хватить на один день горения светильника, хватило на восемь дней. И еще это победа над угнетением, за свободу вероисповедания".

Бялик также рассказывает о разнице между праздниками, предписанными Торой, и праздниками, установленными мудрецами, и это объясняет, почему в Хануку можно работать. Другое общее убеждение (на этот раз оправданное) касается блюд, приготовленных на масле, или, как говорится в видео: «Евреи действительно едят нездоровую пищу в течение восьми дней Хануки».

Уже не первый раз Бялик гордо демонстрирует принадлежность к еврейской традиции. В 2015 году она была вынуждена праздновать Хануку на работе, на съемках «Теории Большого взрыва». Она установила в своей гримерной все ханукальные подсвечники, которые у нее были (а она их собирает с детского сада), и устроила впечатляющую церемонию зажигания свечи Хануки с участием всех работавших на съемках евреев (и, как она отмечала, недостатка в них не было).

Более 3000 ответов получило видео Маим Бялик - большинство от неевреев, – и они полны благодарности за объяснения. «Я как раз пытаюсь объяснить своей семилетней дочери, что такое Ханука, - написал Дэвид Беркли, который определяет себя как буддиста. - Вы сделали это гораздо лучше, чем получилось у меня».