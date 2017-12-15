«Вода камень точит»: Как белорус наказал ГАИ 9 15.12.2017, 12:37

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Осталась еще категория автолюбителей, которые в поисках правды готовы идти до конца.

Взаимоотношения автолюбителей с сотрудниками ГАИ - это практически всегда предмет бурных споров на тему "Кто прав, а кто виноват". У инспектора, действующего с позиции силы как представитель власти, в качестве аргументов зачастую выступает: "Вы виновны, я так сказал. Жалуйтесь, если хотите".

Жаловаться можно по-разному. Например, обратиться в вышестоящую инстанцию, получить от ворот поворот в виде листа формата А4 с текстом "В действиях сотрудников ГАИ нарушений действующего законодательства не выявлено", согласиться с этим и забыть обо всем: себе дороже, время, нервы. Но осталась еще категория автолюбителей, которые в поисках правды готовы идти до конца, не считаясь ни с какими неизбежными лишениями, пишет abw.by.

Иван Иванович, житель Глубокского района, поздней ночью августа 2017 года на своем стареньком Opel Omega возвращался домой в деревню. На часах третий час, дождь, дорога скользкая, видимость сильно ограничена всеми этими обстоятельствами. Поэтому Иван Иванович ехал не более 40 км/ч, дабы уберечь себя от всякого рода неприятностей, встречающихся на дороге. Но не вышло. Неожиданно свет фар выхватил что-то лежащее на дороге, причем это "что-то" было настолько близко, что реагировать уже было поздно. Удар, автомобиль повело, но водитель сумел удержать руль и остановиться на обочине проезжей части. Выйдя из своей машины, Иван Иванович увидел лежащую на проезжей части корову без каких-либо признаков жизни. На противоположной стороне дороги стоял сильно поврежденный автомобиль. Как выяснилось, именно эта машина и сбила корову, а Иван Иванович уже просто наехал на мертвое животное. Увидев повреждения "собрата по несчастью", водитель Opel понял, что легко отделался.

Прибывшие сотрудники Глубокской ГАИ принялись оформлять ДТП. Виновными оказались оба водителя: и тот, кто сбил животное, и Иван Иванович. С такой позицией он, естественно, не согласился, ведь как можно было остановить вовремя автомобиль в таких условиях? Тем не менее, если судить по мотивировочной части постановления ГАИ, вина нашего героя считалась доказанной.

По мнению инспекторов ГАИ, Иван Иванович обязан был, несмотря ни на что, остановить свой автомобиль до столкновения с лежащим на дороге животным.

"Водительский стаж у меня несколько десятков лет. В ту ночь погодные условия были не ахти, поэтому и ехал я 30-40 километров в час, - вспоминает Иван Иванович. - После ДТП сориентировался в обстановке, огляделся и заметил, что на дороге чуть дальше целое стадо коров гуляет. Как они оказались там ночью, ума не приложу. Никаких знаков, указывающих на то, что в данном месте может осуществляться перегон скота, не было. Тем не менее, как указал в своем постановлении начальник Глубокской ГАИ, я принял меры к экстренному торможению, но столкновения с животным не предотвратил".

"По мнению ГАИ, получалось, что я должен был видеть находящихся на проезжей части коров, остановиться и сообщить об этом в милицию. А я, якобы видя этих животных на дороге, все же продолжил движение и тем самым нарушил ПДД. С такой трактовкой я, конечно, не согласился. Гуляющих по дороге коров я увидел позже, непосредственно после ДТП, и виной этому отвратительные погодные условия. К тому же к моему ДТП привели вовсе не гуляющие по дороге коровы, - рассуждает водитель. - К сожалению, моя позиция услышана не была. Я обжаловал постановление начальника ГАИ в суд, который, рассмотрев дело, отменил ранее принятое решение. Также суд указал ГАИ на нарушение норм законодательства, постановил устранить их, проверить и мои доводы, в том числе экспериментальным путем. То есть суд ясно сказал: проведите следственный эксперимент и установите, мог или не мог водитель предпринять что-то в той ситуации. Обычная практика. Дело оказалось на новом рассмотрении в той же ГАИ. Что там рассматривали, что делали, я так до конца и не понял, но меня снова признали виновным, уже по другой статье ПДД. Сам процесс рассмотрения оставил у меня неприятные впечатления. Моя позиция во внимание даже не принималась. Я пытался донести до инспекторов свои аргументы, изъявил желание участвовать в эксперименте по данному ДТП, но в ответ услышал: "Все равно ничего не добьетесь". Понятно, подумал я, значит, снова жалоба в суд. Суд, к моему великому удовлетворению, внял моим аргументам и опять отменил решение начальника ГАИ".

Как видим, суд пришел к выводу, что при вынесении нового постановления "должностное лицо ГАИ вышло за рамки предъявленного нарушения". Кроме того, при повторном рассмотрении дела не исполнены указания, изложенные в предыдущем постановлении суда Глубокского района, в том числе в части проведения эксперимента. Получается, суд дважды указывает должностным лицам ГАИ на необходимость конкретных действий, но эти указания игнорируются.

Почему? Объяснение этому нашла прокуратура, куда Иван Иванович обратился с жалобой на действия сотрудников ГАИ.

Оказывается, ГАИ сделала все правильно, "предприняла все меры", направленные на установление обстоятельств ДТП. Только вот провести осмотр места происшествия с целью установления общей видимости в направлении движения не представляется возможным, поскольку это опасно для жизни и здоровья участников осмотра.

"Когда я получил на руки ответ из прокуратуры, удивился не меньше, чем постановлениям ГАИ! - вспоминает Иван Иванович. - Я был просто уверен, что при наличии повторного требования суда ГАИ проведет необходимые действия, а прокуратура в этом вопросе выступит на стороне суда. Но не тут-то было! Оказывается, это опасно. Что тут опасного? Такие эксперименты проводятся сплошь и рядом, даже в более сложных условиях. Я думаю, что все это от нежелания, от безразличия, если можно так сказать. А кто будет мне ущерб за разбитый автомобиль возмещать? Если ГАИ привлекла к ответственности погонщиков скота, допустивших нахождение коров в ночное время на проезжей части, то получается, что их вина установлена. За действия пастухов отвечает сельскохозяйственное предприятие, в котором они работают. Я направил в хозяйство претензионное письмо с просьбой урегулировать вопрос возмещения вреда в досудебном порядке. Посчитал стоимость ремонта исходя из стоимости б/у запчастей, в сумме 2617 рублей, но получил интересный ответ".

Ну что тут сказать? Одно выражение "разборка службы ГАИ" напоминает что-то из 1990-х годов, когда эти слова были обычными в обиходе граждан. Но как выразились, так выразились. Смысл в другом. Предприятие четко дало понять: отстаньте от нас, мы никому ничего не должны, даже при наличии вины погонщиков скота, а ваше письмо вообще не имеет юридической силы.

Тем временем Иван Иванович снова оказался в суде, где рассматривалась его жалоба, уже третий раз. Ничего нового начальник ГАИ суду не предложил, указания суда о проведении эксперимента по данному ДТП дважды проигнорировал (как он считал - обоснованно, ведь опасно же это для участников такого эксперимента!). Видимо, терпение суда от этой бесконечной волокиты со стороны ГАИ тоже закончилось, он устал указывать, что и как нужно сделать, чтобы доказать либо опровергнуть те или иные факты. Как результат - суд вынес третье постановление.

Если кратко, то суд сказал в адрес ГАИ примерно так: "Хватит предполагать. Вина должна быть доказана и не должна быть основана на неких предположениях. Времени вам давали хоть отбавляй, почти год. Отказываетесь выполнять наши указания? Тогда дело прекращено, а виновата именно ГАИ, поскольку собирать доказательства вины - ее задача".

"Конечно же, результатом я доволен, - продолжает водитель. - Рад, что презумпция невиновности в данном случае сработала. Почему я вообще должен бегать по инстанциям и что-то доказывать? Если считаете, что я виноват, докажите. Это правильно, и суд действовал именно по этому принципу. Не доказали или не захотели этого делать, тогда должны отвечать. Игнорировать указания суда, на мой взгляд, опрометчиво, тем более со стороны чиновника. Я обратился в Витебское УВД с просьбой наказать виновных в бездействии. Оттуда мое заявление спустили в Глубокское РОВД, в чем ничего удивительного не вижу, так как уже проходил такое".

Что же ответили в Глубокском РОВД? В принципе и это письмо органично вписывается в череду других ответов ведомства. Мол, да, нарушение в части неисполнения указаний суда есть, но начальник ГАИ заботился о безопасности участников предполагаемого эксперимента, с чем согласился и прокурор. Наказать виновных? Мы бы и рады, только руководитель ГАИ уже на пенсии, в связи с чем меры дисциплинарного взыскания к нему применить невозможно.

Ох, с таким подходом положению милиции действительно не позавидуешь: выполнить указания судебной власти - создать угрозу для граждан, не выполнить - нарушение. Вот и "приняли весь огонь на себя", из двух зол выбрали наименьшее, что и привело к прекращению административного дела.

"У меня остался лишь один вопрос: а что думало хозяйство - владелец коровьего стада? Насколько я знаю, экономическая ситуация там, как в принципе у многих, не очень. С одной стороны, я пытался с ними договориться, минимизировать потери, в том числе и их. Отказались. В итоге получили решение суда и исполнительный лист. Результат? Я потратил год жизни, кучу нервов, до сих пор без автомобиля, колхоз потерял деньги, сотрудники ГАИ проделали множество работы, оказавшейся ненужной. И сумма в листе гораздо больше, чем я предлагал полюбовно", - заключает Иван Иванович.

Со своей стороны резюмируем: вода камень точит. При наличии упорства и веры в справедливость всего можно добиться. Да, это стоит множества моральных никому не нужных переживаний, но без этого никак.