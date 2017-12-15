Павел Санкович: Счастлив, что смогли завоевать серебро с 15-летней девочкой в составе 15.12.2017, 12:43

Павел Санкович

На стороне белорусских пловцов была фортуна.

Такое мнение высказал после финального заплыва в комбинированной смешанной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы один из лидеров команды Павел Санкович, сообщает «Прессбол».

"Когда на финише можно оказаться как на первом, так и на четвертом месте, действительно нужна удача. Сегодня все решали доли секунды, и на нашей стороне была удача. Очень счастлив, особенно потому, что наш квартет смог завоевать серебряную медаль с 15-летней девочкой в составе — Анастасией Шкурдай. Я действительно горжусь ею!" — сказал пловец.

Павел Санкович в успешном для белорусов старте открывал эстафету и сумел первым завершить свой этап. Партнеры по команде Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Юлия Хитрая сумели удержаться в тройке призеров и завоевать серебряную награду.