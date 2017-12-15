Рано радуетесь, господин Песков Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

15.12.2017, 13:06

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Геннадий Гудков

Если власть не сменить путем честных демократических выборов, она будет сменена иным способом.

В Кремле наслаждаются видом полностью «зачищенной» политической поляны. «Нет конкурентов у Путина!» — лицемерно вздыхает Песков, поправляя на руке часики по цене пятикомнатной квартиры. В голосе — трудно скрываемое ликование: вот как ловко мы их, б...ей, в асфальт закатали, что даже рейтинга не видно.

Потирают руки и руководители телеканалов, превратившие ТВ в пропагандистскую помойку и промывку мозгов: никто, кроме Путина, ведь он и есть Россия!

«Нет конкурентов у Путина» — радуются начальники силовых ведомств: это они «убрали» с политической сцены тех, кто мог и должен был стать новыми политическими лидерами страны, способными развивать ее, а не разворовывать. А чего им не радоваться — при власти, должности, деньгах и наградах. Не жизнь, а малина! Ради этого можно продолжать конкурентов Путина «мочить» даже в сортирах.

Больше всех рады крупные чиновники — коррупционеры, «друзья Путина» и приближенные олигархи: его «переизбрание» — гарантия сохранения и приумножения воровского капитала, и продолжение как минимум на 6 лет (это они так думают) «дольче вита» — сладкой жизни. А после этого — хоть потоп.

Конечно, у Путина нет конкурентов: иных уж нет, а те далече. Убит Немцов, нагло, по беспределу отстранен от выборов Алексей Навальный, изгнаны из политики многие яркие и талантливые личности — Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, Оксана Дмитриева и многие другие, в убогое зрелище превращены политические партии, уничтожены или скуплены практически все независимые СМИ, введена цензура, послушные «органы» сажают людей за любую критику власти: за СМС, за перепост, даже за игру в покемонов.

А вы, господин придворный пресс-секретарь, говорите, что нет конкурентов у Путина? Вы еще слезу пустите, как крокодил, сожравший свою жертву: ах как жаль, что пиршество закончилось!

Рано радуетесь, г-н Песков. У диктаторов вообще не бывает конкурентов. Живых. Их иногда даже съедают, как было с одним «великим лидером» в Африке. Любил вождь печенью врага полакомиться, разве можно ему отказать в такой слабости?

Только одна проблемка: в наше время диктаторы плохо кончают, несмотря на 146% народной любви. За примерами далеко ходить не надо: еще несколько лет назад в Кремле в своем ВИП-чуме жил один великий диктатор из дружественной нам африканской страны. Вы, г-н Песков, наверное мимо этого элитного шалаша не раз ходили, чертыхаясь и негодуя за доставленные неудобства. И где он?

Бывает, правда, и по-человечески с диктаторами расстаются: нашему «другу» Мугабе, правившему 30 с лишним лет и свергнутому в одну секунду, даже денег на прощание дали, чтобы вождь ни в чем не нуждался. Но это больше исключение, чем правило.

Так уж Вы там не радуйтесь так откровенно забетонированной Вами политической поляне. Если власть нельзя сменить путем честных демократических выборов, она будет сменена иным, менее безопасным способом. Это просто диалектика, не призыв. Или кто-то в Кремле решил, что будет жить вечно?

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»