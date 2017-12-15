Лозунг «Жыве Беларусь!» с нами со времен Калиновского 15.12.2017, 13:10

Олег Хоменко собирает девизы стран.

Образ лидера группы «Палац» Олега Хоменко ассоциируется с фольклором, а ведь музыкант собирает девизы стран и ищет достойный девиз для Беларуси, пишет kp.by.

- Неужели между фольклором и девизами стран есть связь?

- Есть такое понятие, как folk history - фольклорная история. Это когда пришедшие из народа источники информации осмысляются как исторические. К примеру, те же летописи, не раз переписанные. Но национальные идеи и лозунги, как прежде девизы орденов и аристократов, невозможно ввести в оборот единолично или прописать к исполнению сверху. Пусть даже самые разумные головы будут задействованы в процессе. Сначала мысль должна оформится как фольклорное произведение и стать притчей во языцах. Скажем, суть выражений «Свобода, равенство и братство» или «Вся власть Советам!» постепенно назревали во французском или российском обществе, а уже затем конкретный человек высказал мысль в емкой форме. И не обязательно человек при власти. Например, выражение «Москва - третий Рим, а четвертому не бывать» сформулировал инок Филофей из-под Смоленска.

- А девизы стран известны давно?

- Считается, что лозунги и девизы сначала аристократов, потом сообществ и, наконец, государств существуют около 3 тысячи лет. Конкретно зафиксированы, например, девиз Людовика XI (1423 - 1483) «Кто его тронет, тот может уколоться». А после того, как он установил во Франции абсолютную монархию, поменял девиз на более мощный: «Кто не умеет притаиться, тот не умеет править». Девизом Карла VIII (1470 - 1498) стало выражение «Повышение славы». Но при входе его войск в Рим он приказал написать на знаменах «Воля Бога - Посланец Бога». А к XVI веку большинство благородных фамилий формулировали девизы, которые отражали суть политики их владений.

«Жыве Беларусь!» со времен Калиновского

- А что с белорусскими землями?

- Девиз Речи Посполитой сначала был «Калі з намі Бог, то хто супраць нас?», а позже - «За веру, закон і караля» (оба были на латинском языке). Великое княжество Литовское использовало девиз Радзивиллов «Бог нам радзіць». В ХІХ веке на белорусских землях получили известность два девиза, известных благодаря восстанию под руководством Кастуся Калиновского. Это сокращенный вариант клича повстанцев 1831 года «У імя Бога за нашу і вашу свабоду!» (наверное, его впервые озвучили еще повстанцы под руководством Тадеуша Костюшко) - «За нашу і вашу свабоду!». А второй девиз из ХІХ века - пароль калиновцев: «Каго любіш? - Люблю Беларусь! - То ўзаемна!» - и его усеченные варианты.

Кстати, это «прародитель» известного лозунга «Жыве Беларусь!». Сами эти слова, одну из емких формулировок национальной идеи, впервые написал Янка Купала в стихотворении «Гэта крык, што жыве Беларусь». Был также вариант «Няхай жыве вольная Беларусь!», который звучал на Всебелорусском съезде в 1917-м и распространился во времена Белорусской Народной Республики. Сегодня у этого девиза есть и более полная версия: «Жыве Беларусь! - Жыве вечна!».

- Советское время было богато на всевозможные лозунги и девизы…

- Да, но прежде у Янки Купалы родились кличи «Не быць скотам!» и «Людзьмі звацца...». Они в какой-то степени были вариантами социалистических воззваний с учетом проблем белорусов. Но советское время так завалило массовое сознание бесконечным количеством девизов и лозунгов, что отношение к ним стало толерантно-безразличным. Наверное, самые яркие политические лозунги той поры - «Вся власть Советам!», «Да здравствует мировая революция!», «Слава КПСС». Ну и, конечно, девиз с герба Советского Союза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Кстати, за период с 1923 по 1953 годы из-за бесконечных изменений в правописании он имел 6 (!) вариантов написания на белорусском языке.

Пока мы выбираем, на Бермудах считают: «Пусть будет как будет»

- Но говоря о поиске современного девиза для Беларуси, мы постоянно спотыкаемся: а все-таки каждый из вариантов не для всех…

- Девиз вряд ли будет вполне отражать чаяния всего народа. Скажем, девиз ВКЛ «Бог нам радзіць» имел и более белорусский языковой вариант «Бог нам раіць». А спотыкаемся, как вы заметили, не только мы. У американцев есть 3 официальных девиза: «В Бога мы веруем», «Из многих - единое» и «Порядок новой эры». У нас менее известны девизы-призывы: «Будзьма беларусамі!», «Абудзіся, Беларусь!», «Бог, нацыя, асоба» (этот принадлежит суполке «Пагоня» Белорусского союза художников). Я, к примеру, такой вариант предлагаю: «Гонар. Годнасць. Грамадзянскасць» - «Честь. Достоинство. Гражданственность». Это к тому, что не стоит ждать, пока поэт или философ озвучит национальную идею. Предлагать и озвучивать мысли, объединяющие людей, которые витают в воздухе надо всем. Где? Да хоть в социальных сетях! Ведь пока что у нас, на мой взгляд, пространство для подобных обсуждений не сформировано.

- Но это, пожалуй, как-то несерьезно…

- Так ведь хватало девизов с юморком. У одного из белорусских родов был такой: «Зайцавы вушы». Это значит, что эти нобили торчали повсюду, все слышали, а сами на глаза не попадались. А как вам официальные девизы Бермудских островов - «Пускай пройдет дождь», «Пусть будет как будет», «Куда судьба занесет»? Нормально, с их имиджем вечно пропадающих судов? А если серьезно, это значит, что данная земля не стремится влиять на мир, а считает, что их судьба предопределена.

- А есть те страны, которые успешно существуют без девизов?

- Конечно. Это значит, что исторические девизы не прошли ревизию ценностей и авторитетов следующими поколениями. Правда, история тем и интересна, что события идут по спирали.

Журналисты попросили Олега Хоменко прокомментировать несколько своеобразных девизов из современной белорусской поп-культуры.

«Ты не чакай - сюрпрызаў не будзе»

- Написал Лявон Вольский песню «Тры чарапахі» с этим выражением в пору глубокого разочарования происходящим в стране. Но не все так плохо! Уже лет двенадцать Лявон переиначивает свою строку: «Ты не чакай - чаканне дастала», - говорит Олег Хоменко.

«Хавайся ў бульбу!»

- Пришедший из фольклора призыв мы употребляем часто, потому он и попал в песни групп «Крама» и N.R.M. Мы же всегда такие: «каб мы калі каму чаго, дык мы нікому нічога ніякага». И это витает в воздухе и попадает, по крайней мере, в культурный контекст. Да что там, высказывания шутов и артистов порой попадали на гербы знатных людей!