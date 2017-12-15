«Выплатил все лизинговые платежи – а машину забрали» 15.12.2017, 13:20

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Как белорус попал в «ловушку» хитро составленного договора.

История началась в 2014 году, когда строительное предприятие решило приобрести в лизинг свежий Toyota Hilux. Фирма занималась мелким производством металлоконструкций, а потому пикап стал выгодной покупкой: можно было возить и товар, и монтажников. «Позже для строительной отрасли настали не лучшие времена, несколько платежей просрочили, — говорит Дмитрий, учредитель предприятия. — Но к концу лизинга рассчитались по всем платежам графика. А через пару месяцев авто изъяли со ссылкой, мол, из-за просрочки накопился долг». В лизинговой компании считают, что все произошло по закону, а арест авто проводился не по их инициативе, а по предложению отдела принудительного исполнения — за другие долги предприятия. Представляем две версии этой ситуации, которая на данный момент зашла в тупик, пишет onliner.by.

Версия клиента. О трудностях и договоренностях

С выбранной лизинговой компанией мы сотрудничали и ранее, с 2010 года. У нас было несколько закрытых договоров. Потому в случае с Toyota выбор пал на уже известных нам лизингодателей. Подписали стандартный договор, выбрали машину в салоне — все как обычно. Использовали автомобиль в корпоративных целях: в кузов помещалась продукция, в салоне можно было возить людей на монтаж. Но в 2015 году начались проблемы в строительной отрасли, начались просрочки по выплатам от одного дня до месяца. Всего — чуть более полугода по нашей бухгалтерии. Такая проблема возникла для нас непредвиденно. Заказчик не оплатил нам работы — следовательно, и у нашей фирмы нет денег, чтобы погасить обязательства. Короче говоря, наши должники сделали должниками нас самих. С конца 2015 года лизинговые платежи шли со своевременной оплатой.

Лизинговая компания обычно начинает плотно работать с клиентом, если просрочка составляет более двух месяцев. У нас таковая была лишь однажды. Вначале нам звонили, а в указанном случае пришли с визитом. В итоге нашли компромисс: в трехдневный срок гасим задолженность, иначе ставим Toyota на штрафстоянку.

В начале 2017-го дела пошли еще хуже. Я решил оплатить лизинг самостоятельно: как физлицо, а не от имени фирмы. По нашим бумагам к апрелю, когда истекал договор, мы полностью рассчитались. Но лизингодатель потребовал еще один платеж почти в 800 долларов в эквиваленте — за пени. Я нашел эту сумму в июне и заплатил. А вскоре пришло письмо с претензией. За каждый день просрочки насчитали по 0,5 процента, неустойки набежало почти на 5400 рублей плюс услуги нотариуса. Такой суммы на тот момент у меня не было, просил рассрочку или уменьшения выплат (ведь они были больше основного долга). Вроде бы устно по телефону договорились, но вскоре документы передали отделу принудительного исполнения (ОПИ). В сентябре вновь по телефону договорились на другие условия: мы платим половину, а пикап нам передают в собственность, что будет зафиксировано документально. Напомню, при лизинге собственником выступает компания, а не клиент (это отражено даже в техпаспорте). Но уже в следующем месяце мы лишились автомобиля, его изъяли.

Версия клиента. Об эвакуации

Фирма приняла решение о ликвидации в одну из пятниц октября. В следующий понедельник я вышел из офиса покурить и увидел эвакуатор, стоявший у Toyota Hilux. Рядом находились визуально знакомый сотрудник лизинговой компании, инспектор ГАИ, судебный исполнитель, представитель фирмы, реализующей изъятое имущество. Меня никто не предупреждал, что автомобиль намерены изъять, это случайность, что я вышел в тот момент. Автомобиль стоял под линией электропередачи, поэтому его не смогли оперативно поднять манипулятором и погрузить на эвакуатор. Внутри салона лежало много личных вещей, а на месте магнитолы установлена мультимедиа с экраном. Чтобы вернуть штатную систему, пришлось поехать ко мне домой за 40 километров. Когда сотрудник конфиската выезжал с придомовой территории, задел бампером камень и не останавливаясь отправился на стоянку. Этот факт легко установить с помощью GPS-трекера.

Несмотря на ликвидацию фирмы, я все же нашел деньги и срочно оплатил пеню с процентами. Считал, на этом моменте мы уж точно должны были быть в расчете. Но нет. В лизинговой сообщили: вы должны еще $3,1 тысячи — за «неправомерное использование нашей собственности с июня по сентябрь». Мы же считали, что исполнили договор, оплатив все основные платежи, а машину не переоформляли на нас только из-за «висящей» пени. Но у лизинговой компании было свое видение ситуации: якобы мы пользовались машиной незаконно. Но если с нами расторгли договор, то почему не прислали уведомление? А в наш адрес поступили только бумаги, подписанные не руководителем лизинговой компании и не оформленные юридически верным способом. У нас сложилось впечатление, что от нас требуют 3 тысячи у. е. просто потому, что кто-то посчитал, что ему должны. Мы неоднократно (устно и письменно) пытались выяснить, когда автомобиль перейдет в нашу собственность, однако ответов не поступало. В принципе статус машины был нам неясен. Предполагаем, лизинговая ждала пока мы все выплатим, чтобы забрать и деньги, и автомобиль.

Наш план таков: пока мы обратились с просьбой проверки в Минюст и прокуратуру - по поводу законности передачи автомобиля лицу, у которого его не изымали. Если организация находится в процессе ликвидации то ОПИ должен вернуть имущество тому, у кого изымали. ОПИ Нам даже не предоставили документ по которому автомобиль передали лизинговой. Дела потихоньку налаживаются, скоро мы достаточно заработаем, чтобы ввязаться в судебную тяжбу (для юрлиц это недешевое мероприятие). Считаем, это важно, чтобы наш прецедент, когда и автомобиль, и вся выплаченная за него сумма достаются лизинговой, не вошел в повсеместную практику.

Позиция лизинговой компании. О долгах

Всем клиентам нужно понимать, что лизинг — это в первую очередь аренда. Именно аренда, а не рассрочка на покупку (то есть собственность на предмет лизинга — Toyota в нашем случае — принадлежит нашей компании). Просто лизинг подразумевает возможность последующего выкупа при исполнении всех условий. По закону и по договору эта аренда может прекратиться в одностороннем порядке в случае двух и более просрочек по платежам. В такой ситуации машина остается у нас, а выплаты не возвращаются.

Действительно, ранее мы работали со строительной компанией, которую представляет Дмитрий. Тогда он выступал в качестве одного из бенефициаров фирмы с другим названием. Наши взаимоотношения в прошлый раз закончились очень нехорошо: договор расторгли за неплатежи — нам не выплатили более 6 тысяч долларов за аренду погрузчика. Эту сумму мы безуспешно взыскиваем принудительно. Почему безуспешно? В законе есть лазейка: если предприятие уходит в ликвидацию, то на период до 9 месяцев прекращаются все исполнительные производства, то есть в этот срок юрлицо может разбираться с долгами. Этот момент можно использовать как отсрочку выплаты по обязательствам. Никто не запрещает потом выйти из ликвидации, а в критический момент опять в нее войти. Должник может объявить о ликвидации, чтобы уклониться от погашения долгов, формально не нарушая закон. По договору, где предметом лизинга выступала Toyota, уже в ноябре 2014 года они допустили просрочку и в дальнейшем практически никогда из нее не выходили (максимум 91 день). Мы неоднократно предупреждали: «Войдите в график, иначе договор будет расторгнут». По условиям договора для разрыва отношений достаточно просрочки два раза подряд, но мы шли навстречу.

В апреле 2017 года истекал срок договора. К этому моменту за фирмой числился долг за два месяца. Дмитрий на личной встрече заявил что-то подобное: «Если выплачу и машина перейдет в собственность компании, то ее могут арестовать по другим долгам». В эти долги, по нашим сведениям, входили и зарплаты сотрудникам — позже его работники приходили к нам в офис с просьбой продать Toyota (напомним, мы являемся собственниками) с «молотка» через органы принудительного исполнения. Таким образом, вырученная с продажи сумма, за исключением того долга, что заберем мы, поступит на счет фирмы, и она вынуждена будет рассчитаться по зарплатам — такова была их логика.

Позиция лизинговой компании. О неразрешенном споре

В мае 2017 года после неоднократных требований погасить задолженность мы лично вручили Дмитрию претензию-уведомление, в которой четко описано: если не оплатите предусмотренную договором задолженность в 784 доллара, пеню в 5375 рублей и проценты, договор будет считаться расторгнутым без возврата всех платежей, а Hilux подлежит возврату лизинговой компании. На наш взгляд, перспективы вполне внятно определены. Также на тот момент накопилось 712 рублей по процентам за пользование чужим имуществом. Статья 366 ГК говорит: если у тебя есть долг, то формально ты пользуешься чужими деньгами, а за это взыскивается процент. Возражений от фирмы мы не получили. Итог этих переговоров — его примерная фраза: «Когда будут деньги — заплачу. Но не сейчас».

Прошел определенный претензией срок, мы обратились к нотариусу и оформили исполнительную надпись (предусмотрено законом). Этот документ стал основанием для того, чтобы предъявить к счету должника. Деньги не поступали, и мы обратились в отдел принудительного исполнения. Судисполнитель вызвал на беседу Дмитрия, после чего он лично (как физлицо) погасил 784 доллара. Все это время машину он не отдавал и требовал оформить выкупные документы. Но за ним все еще числились пеня и проценты. На это замечание мы вновь услышали: «Платить не буду, и никогда вы ничего не взыщете».

Чуть позже обратились представители ОПИ: не возражаем ли мы, если принадлежащий нам автомобиль изымут у фирмы-арендатора для продажи в счет погашения ее долгов перед нами и другими кредиторами. Мы согласились при таких условиях выдать выкупные документы, законодательством это не запрещено. Toyota эвакуировали. И тогда же Дмитрий объявил о ликвидации, возможно надеясь выиграть те самые 9 месяцев. Но такой ход не помог: пикап со штрафстоянки вернули собственнику, то есть нам. Теперь он стоит на нашей парковке.

И только тогда Дмитрий после появления проблем вспомнил о своих долгах и оплатил пеню, но ничего большего. Дело в том, что после расторжения договора и до момента возврата машины собственнику (с мая) он пользовался машиной еще четыре месяца. В 593-й статье ГК описана подобная ситуация: «Если арендатор возвратил арендованное имущество несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки». В нашем случае: 4 × 784 (минимальный арендный платеж по договору) = 3136 долларов. Однако клиент отказывается признавать и оплачивать указанную сумму, считает, якобы он все уже оплатил, исполнил договор в полном объеме, а мы не имеем права удерживать машину. Мы неоднократно озвучивали: «Если считаете удержание Toyota незаконным — подавайте в суд». Но пока никаких исков к нам не поступало.

По большому счету мы были вправе изъять машину сразу после объявления о ликвидации при наличии задолженности — таковы условия договора, с которыми фирма согласилась. Но мы решили пойти навстречу клиенту. Однако тянуть дело до бесконечности не будем. В нашей практике такая ситуация сложилась впервые — мы всегда стараемся найти компромиссные решения при адекватном отношении клиента к обязательствам. Поскольку должник отказывается признавать и оплачивать предусмотренные законом обязательства, к концу года мы будем вынуждены «закрывать бухгалтерию» и выставлять Toyota на продажу.