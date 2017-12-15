Даля Грибаускайте: Мы, северяне, больше делаем, чем говорим 2 15.12.2017, 13:45

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Даля Грибаускайте

Надежда и энергия Литвы – ее граждане.

В Литве много говорят о негативе, поскольку хотят, чтобы его не осталось. Однако негатив в Литве не доминирует, поскольку положительного больше, сказала в интервью на LRT (перевод – delfi.lt) президент страны Даля Грибаускайте.

Она сказала, что несмотря на то, что мир доверяет Литве и хорошо ее оценивает, сами жители страны очень самокритичны и часто выражают неудовольствие.

– Вы очень много ездите по Литве. Как Вы можете охарактеризовать литовцев?

– Это очень разные люди. У нас есть общие черты, но много и индивидуальных. Мы - страна Северной Европы, мы работаем больше, чем говорим, эмоции чаще держим при себе. Этим наверное отличаемся от других народов. Конечно, когда я езжу по регионам, вижу, что они разные, есть разница языковая, гастрономическая, даже в одежде. Мы очень разные, хотя когда смотришь на нас, может, этого не видишь.

Наши люди - это источник энергии и надежды. Их энергия, способность выжить, отношение к семье, к детям - это то, чем мы можем гордиться. У нас есть и негативные примеры, о них больше пишут в СМИ. Но они не доминируют.

– Как Литва выглядит на фоне других стран?

– Если сравнивать с соседями, мы видим, какой у нас прогресс, какое у нас образование, как нас ценят в мире. Литва только что стала членом важной творческой и научной организации ЦЕРН. Мир доверяет нам, высоко ценит, слышит нас. Наши люди обеспечивают качество государства. Только мы очень самокритичны, легче побубнить и покритиковать. Мне приходится ездить по Литве, видеть ее с перспективы других стран. Я горжусь нашим прогрессом, позитива намного больше. Мы много говорим о негативе, поскольку хотим изжить его. Однако я горжусь Литвой и каждым человеком, поскольку каждый человек - частичка Литвы. И такая Литва, какая есть - это наша заслуга, дело наших рук.

– Что нас больше всего объединяет?

– Я думаю, что Литва. Литва всегда умудрялась выжить, даже в самые сложные исторические периоды. Умудрялись сохранить язык, песни, традиции. Наше геополитическое положение таково, что нас часто оккупировали недружелюбные восточные соседи. Литву и разделяли, из большой она стала маленькой. В нашей истории было всякое. Я думаю, что способность выжить, сохранить свою идентичность, уцелеть в таком сложном мире со своим языком и традицией – источник нашей силы. Это дает нам веру в то, что Литва будет существовать всегда.