Минчане: Это какая-то эпидемия «падающих умывальников» 9 15.12.2017, 13:50

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Госэкономия на отделке все чаще приводит к неожиданным последствиям.

История минчанина Александра хоть и не получила пока продолжения в юридическом плане, вызвала бурное обсуждение среди читателей Onliner.by.

Некоторые комментаторы принялись линчевать мужчину — мол, сам виноват: это ж надо было додуматься усадиться (почему-то решили именно так) на умывальник. Однако опыт наших пользователей, которым довелось жить в квартирах с аналогичным сантехническим оборудованием, говорит об обратном: со слов горожан, умывальники падали при легком облокачивании, при утренних «помывках» и даже сами по себе. Похоже, историей установки «Гранд 55» без пьедестала в десятках новостроек страны пора озаботиться компетентным органам: кто поставил подпись, разрешающую монтаж этого изделия в таком усеченном виде?

Родные крепления были такие

— У меня точно так же умывальник рухнул, — рассказала Наталья, арендующая квартиру с социальной отделкой. — Дому всего два года — новостройка в ближайшем пригороде, состояние дома уже плачевное, но сейчас не об этом. Раковина в квартире от застройщика была точно такая же, как и в случае Александра, крепления аналогичные. Как-то оперлась на нее несильно, и она ляснулась. Отделалась порезанной ногой, теперь понимаю, что мне повезло. Когда решила посмотреть, как же умывальник изначально крепился, — была в шоке. Фоток масштаба трагедии с места событий в тот день нет, но перепугалась я страшно.

Родные крепления были такие

— Произошло все еще в сентябре, поэтому разбившуюся раковину благополучно выкинули и сейчас сделать фото не смогу, — рассказывает минчанин под ником Kopen-GAGEN. — Взамен дома, находившегося на пути строительства квартала «Минск-Мир», тестю дали квартиру в панельном доме на улице Германовской. Жилье с социальной отделкой, но сам дом строили не для льготников — все собственники платили за «квадраты» по полной из своего кармана. А несколько квартир, как водится, отдали «на откуп» городу. Одна из них и досталась тестю. Как-то теща зашла в ванну, что-то делала и немного облокотилась на умывальник. Он сразу же рухнул.

Родные крепления были такие.

В комментариях к статье многие описали свой печальный опыт.

«У меня недавно такая же беда произошла, только не с такими плачевными последствиями, читал как про себя. Думаю, что если придать резонанс этому делу, нас окажется тысячи», — рассуждает volchekdv.

«У меня тоже обвалился точно такой же в мапидовском доме», — пишет kamonya.

«Такая же ситуация, но без пострадавших, благо среди ночи, приятного мало, конечно, в три часа ночи, тоже мапидовский дом и тот же кераминовский умывальник», — отмечает sla-wa.

«У нас в такой же квартире тоже сломались крепления и упал умывальник примерно через полгода после заселения. Старшей дочери в руки. Хорошо, что каким-то чудом она его удержала», — поделилась molokofresh.