Эксперты назвали самые забавные фото животных в 2017 году 4 15.12.2017, 14:05

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Снимки являются победителями международной премии Comedy Wildlife Photography Awards.

Жюри международной премии Comedy Wildlife Photography Awards традиционно выбрало самые смешные снимки животных, сделанные в 2017 году. Победители были отобраны из 3500 фотографий, присланных фотографами из 86 стран мира, пишет korrespondent.net.

При этом лучшим был признан снимок венгерского фотографа Тибора Керца, на котором изображены три совы, одна из которых падает с ветки.